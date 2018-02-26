Місце, де дітей не ламають, а розкривають: як у Луцьку працює унікальний дитячий садок «Нова генерація»*

Людмила Рабочаускас

«Прийшов час віддавати. У нас є дорослі діти, онук і ми відчули, що треба щось змінювати в державі. Можна багато говорити про європейські цінності, але якщо ми самі не почнемо щось робити, то все буде таким же. Ми маємо право на щастя, на любов, але ніхто нам свята не зробить, окрім нас. Через те і назвали Центр «Нова генерація». Хочеться залишити у Луцьку щось хороше», - розповідає Людмила Рабочаускас.За її словами, місія Центру навчання та розвитку дитини – вчитися разом з новим поколінням, передаючи йому усе найкраще з теперішнього часу та усе геніальне, що було «до». У дитячому садочку є все для комфортного перебування дітей – світлі та просторі приміщення на три групи, ігрова кімната, кімната для прийому їжі, спальня, вбиральні. На першому ж поверсі «Нової генерації» розташований івент-хол, невеличке кафе, ІТ- та LEGO-класи, театральна майстерня.Людмила Рабочаусках зауважує, що дитячий садок «NewG» – не місце, де просто забавляють дітей, тут із ними регулярно займаються. Малюків навчають англійської, LEGO-конструювання, де присутня математика та елементи фізики, проводитимуть хореографічні та вокальні заняття, уроки акторської майстерності.«Сьогодні ми проводили заняття і не просто розказували вірші, а робили це артистично, з певними емоціями, жестами, інтонацією. Дітям неймовірно сподобалося і вони просили так їх навчити», - ділиться співзасновниця дошкільного закладу.У планах – застосовувати й прийоми ейдетики для запам'ятовування та розвитку пам'яті через образне і асоціативне мислення, адже діти мислять образами.«Діти – творці, а дитсадки та школи здебільшого ламають їхні творіння. Я завжди кажу, що, наприклад, коли дитина зламала машинку, вона насправді хотіла її поліпшити, додати інші функції. Згодом такі діти й творять ті ж «Mercedes» чи «Audi», на яких всі сьогодні їздять. А ті малюки, яких таки зламало суспільство, на жаль, так нічого і не зробили. Ейдетика формує певні образи і дозволяє дитині творити», - наголошує Людмила Рабочаускас.Батьки можуть бути впевненими, що діти не лише отримуватимуть знання та вміння, а й не будуть поза увагою вихователя. На відміну від традиційних дошкільних закладів в одній групі «NewG» навчатимуться до 14 дітей, а не 25 чи 30, що притаманне державним. Працівники Центру навчання та розвитку дитини «Нова генерація» мають відповідну освіту, чималий досвід роботи та постійно вдосконалюються, переймаючи найкращі навики та практики у колег.«Наші вихователі – люди великої душі. Діти фактично прилипають до них і ні на мить відпускати не хочуть. На сьогодні ми маємо дійсно дружній колектив, який іде до своєї мети, щоби бути дійсно новою генерацією», - каже Людмила Рабочаускас. І додає, що головне – любити дитину і приймати її як рівну дорослому. Тому у «NewG» відмовилися від звичного для дитсадків правила називати працівників по батькові, залишивши звертання лише на ім’я.Розпочинається день у садку теж нетипово – впродовж 15 хвилин дітлахи та вихователі спілкуються, у малюків розпитують про настрій, сни тощо. Якщо ж дитина з певних причин прийшла засмученою і не хоче щось виконувати, її до цього не примушують та намагаються вирішити проблему. До того ж, у «Новій генерації» можна пройти індивідуальні або групові заняття з психологом та позбутися певних страхів чи бар’єрів.Від початку дитсадок «NewG» працював із 9:00 до 13:00, тобто на розвиток дітлахів приділяли чотири години. Тепер же дошкільний заклад переходить у режим повного робочого дня.«Потреба лишати дітей на увесь день виникла у самих батьків, тому ми змінюємо формат. На сьогодні тривають поліпшення, зокрема, облаштовуємо спальню, підписали угоду з перевіреною компанією, котра доставлятиме їжу», - каже Людмила Рабочаускас.Харчуватиме діток компанія «Волиньспецхіт», котру заснували відомі луцькі рестораторита. Вихованці «NewG» матимуть другий сніданок, повноцінний обід, полуденок і вечерю. Тож батькам не потрібно ламати голову над тим, що приготувати. Меню розписують на два тижні вперед, аби батьки могли з ним ознайомитись. Окрім того, для малюків із певними потребами розробляють індивідуальне харчування.До облаштування спальні також підходять нетипово для України, але звично для Європи – діти спатимуть не на ліжках, а на спеціальних матрацах із кокосової стружки.«Ми перейняли цей досвід в інших приватних дитсадках. Діти більш охоче лягають на матраци, а не на ліжка. Ліжко в дитини асоціюється з якимось довгим сном, примусом до нього, а такий формат дає певну свободу», - відзначає співзасновниця «Нової генерації».Людмила Рабочаускас переконана, що найкраще виховати дитину можна лише тоді, коли батьки нею цікавляться та працюють командно. Відтак, у «NewG» щосуботи влаштовують тематичні семінари.У Центрі навчання та розвитку дитини «Нова генерація» малюки віком від 1 до 3 років можуть пройти ще й курси раннього розвитку. Тут практикують перевірені методики Монтессорі, Домана та Нікітіних, звідки беруть лише найцікавіше. Після такого навчання малюкам буде значно легше пристосуватися до навчання у дитсадку.У «Новій генерації» також практикують підготовку дітей до школи за методикою streаm. Із дитиною працюватимуть 30 годин на тиждень у різних напрямках: мистецтво, математика, креативне письмо і читання, технології та інженерінг.Окрім того, таланти дитини можна розкрити й у театральній майстерні, куди беруть усіх незалежно від вмінь, курсах LEGO, де молодші вивчають механіку, географію та архітектуру, а старші – робототехніку, арт-студії, де дітлахи працюють у різних техніках чи вчаться паперовій пластиці у майстерні «Білий кролик», або ж записати чадо на шахи, які розвивають пам’ять, увагу та інтуїцію.