Бензинове, дизельне чи електрокар: на яке авто варто «кинути оком»*

BMW 328Xi з бензиновим двигуном (2.0). Доступна дня купівлі на майданчику WEST AUTO HUB. 24 800 $ рік випуску - 2016.

Audi Q5 з бензиновим двигуном (2.0), 18500 $, 2013 рік

Renault Scenic з дизельним двигуном (2.0), 5800 $, 2007 рік

BMW 318I з дизельним двигуном (2.0), 15900 $, 2014 рік

KIA Optima, 12100 $, 2014 рік 2,4 бензин/гібрид

Такий автомобіль споживає бензин, який загорається в циліндрах від свічок запалювання. Чи не головною перевагою автомобіля з бензиновим двигуном є його вартість. У порівнянні з дизельними або електричними моторами авто на бензині купувати більш вигідно. Утім, наголошуємо, що йдеться про вартість покупки, а не подальшої експлуатації.Більше того, автовиробники пропонують широкий вибір автівок на бензині. Нерідко вони продають одну й ту саму модель, але з різним об’ємом двигуна або комплектацією. В той час як дизельний варіант, найчастіше, пропонують в одній комплектації та з однаковим об’ємом двигуна.Простота конструкції та невибагливість до якості пального – ще дві важливі переваги бензинового двигуна. Такий мотор влаштований простіше, ніж дизельний, тож його можна відремонтувати ледь не в кожного майстра, не виникає жодних проблем із покупкою деталей, якщо, звісно, ви не є власником «екзотичної» марки авто. Бензинові двигуни не «викаблучуватимуться», якщо ви заллєте пальне гіршої якості, ніж зазвичай.Важливий нюанс, який є суттєвою перевагою, – те, що бензиновий двигун легше завести при мінусовій температурі. Щоправда, з такою зимою, як цьогоріч, такий, здавалося б, дуже важливий плюс, дещо втрачає пріоритетність. Бензин не ділиться на літній та зимовий, на відміну від дизельного палива.Основний недолік – більший розхід палива у порівнянні з дизельним авто. Це позначається на гаманці власника, особливо якщо мова йде про машини з великооб’ємними двигунами.Існує ще один момент, у якому бензинові автівки дещо програють. У них зазвичай – мала тяга. Тому далеко не всі машини можуть потягнути, для прикладу, добряче навантажений причіп. Посадивши в салон декількох пасажирів, водій одразу відчує різницю в динаміці.Беззаперечний плюс машини із дизельним «серцем» – менший розхід палива у порівнянні з бензиновим авто. За підрахунками експертів, таке дизельне авто буде у порівнянні з бензиновим на 20-30% економнішим.«Дизелі» вважають потужнішими автомобілями, ніж «бензинки». Справа в тому, що вони мають високий крутний момент, причому – у нижньому діапазону обертів. На ходу це відчувається у вигляді впевненого підхоплення при великому навантаженні машини.Основне, що може зіграти не на користь «дизеля» при виборі авто – вартість машини з таким типом двигуна. Такий автомобіль з салону буде дорожчим за своїх конкурентів на 20%. Причина – конструктивна складність та надійність деталей.У дизельного двигуна паливо загорається від стиснення, тому у нього зовсім немає однієї з найпримхливіших систем – системи запалювання. Зате звичайні деталі дизелів часто дорожчі за такі же для «бензинки». У всіх нинішніх «дизелів» є турбіна, досить хитрий і вразливий агрегат. Варто мати на увазі, що паливний насос високого тиску дизельних моторів має складну будову і потребує надвисокої точності при виготовленні. Тому він дуже дорогий і сам по собі, і в ремонті. Ціна за заміну паливного вузла дизельного авто буде майже аналогічною до ціни повного ремонту «бензинки».Як ми вже зауважували у перевагах бензинового авто, «дизелі» дуже вибагливі до якості палива. Заправляючись неякісним дизелем, можна дуже швидко зламати дуже дорогі деталі: форсунки або паливний насос. Дизельне паливо – сезонне. Літний варіант дуже швидко густіє на морозі, а зимовий – занадто рідкий. Щоправда, заправки контролюють цей момент, тож більшість водіїв не знає про цю проблему. Головне – заправлятися відповідно до пори року.Ще один недолік – гучність роботи двигуна та вібрації. Така машина зазвичай голосніша, ніж бензинова. Щоправда, дехто з чоловіків вважає це перевагою, справжнім «ревом» двигуна автомобіля справжнього чоловіка.Електромобілі нині теж затято завойовують автомобільний ринок. Утім, їхні переваги та недоліки ми свідомо не порівнювали ні з бензиновими автомобілями, ні з «дизелями». Електромобілі не потребують пального, тож вони – узагалі окрема категорія.Головна перевага – користування електрокаром не «кусатиме» гаманець. Якщо бензинова або дизельна автівка витягуватиме зі свого власника чималі гроші, то користування електромобілем обходитиметься у значно меншу суму. Адже електрика коштує дешевше, ніж дизельне паливо чи бензин.У середньому в машини «під високою напругою» на 100 кілометрів йде 15 кВт електроенергії. За її вартості 1,6 грн/кВт проходження цієї дистанції обійдеться власникові приблизно в 25 гривень. Це навіть у рази дешевше, ніж оплатити за такий кілометраж у маршрутці.Заряджати електрокар можна на зарядних станціях, яких у Луцьку з кожним роком помітно більшає, або вдома просто з розетки.Більше того, водій такого авто, окрім власної вигоди, подбає ще і про екологію та людей, що навколо. Їзда на автомобілі з електричним «серцем» не створює шуму та шкідливих для екології вихлопних газів.Детальніше про переваги «зелених» автомобілів та те, як на законодавчому рівні в Україні намагаються здешевити покупку та обслуговування електрокарів, можна прочитати у нашому матеріаліПровідний спеціаліст з продажу автомобілів відомої у луцьку компанії WEST AUTO HUBрозповів, що статистика свідчить про те, що нині найбільшим попитом серед покупців у Луцьку та околицях користуються дизельні автівки, трохи меншим – бензинові, а вже тоді – електрокари.«Те, що електрокари поки у нас на останньому місці, зовсім не означає, що вони – найгірші. Просто люди ще не до кінця оцінили цей вид транспорту. Нині усі світові автоконцерни ставлять у пріоритет виготовлення або гібридів, або електромобілів. За цим – майбутнє. І зараз ринок електромобілів розвивається шаленими темпами», – розповів про тенденції Микола Мартинюк.Він додав, що узагалі не можна сказати, що є універсальна відповідь на питання про те, автомобіль із яким видом двигуна кращий. Усе залежить від того, з з якою метою і у яких умовах автівку використовуватимуть.«Якщо покупець не знає, яке авто йому потрібне і йому треба порада, то ми ставимо йому декілька запитань, відповіді на які дадуть нам можливість це зрозуміти. Насамперед – як часто клієнт буде їздити автівкою, у якій місцевості, чи купує автомобіль для роботи або сімейних поїздок, перевозитиме великогабаритні вантажі тощо. Якщо клієнт відповідає, що їздитиме рідко і за місто – то йому, найімовірніше підійде бензиновий двигун. Якщо потрібно їздити часто, перевозивши при цьому вантажі, краще обрати дизель», - пояснює Микола Мартинюк.Провідний спеціаліст з продажу автомобілів відомої у луцьку компанії WEST AUTO HUB також зауважує, що автомобілі, які привозять для розмитнення із США, у більшості випадків мають бензиновий двигун, а ті, що із країн Європи, – дизельний.Який автомобіль придбати, кожен вирішує сам. Утім, якщо ви таки вирішили стати щасливим власником авто, у цьому швидко і кваліфіковано допоможе луцька компанія