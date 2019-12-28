Бензинове, дизельне чи електрокар: на яке авто варто «кинути оком»*
Сьогодні, 11:00
Купуючи авто, кожен робить вибір зі своїх мотивів. І тільки ті, хто довго хотів автівку конкретної марки та моделі, не вагаються і не зважують усі «за» і «проти», а обирають саме омріяну. Тим же, для кого купівля авто, – не просто здійснення мрії, а зважене рішення, спричинене необхідністю, доводиться довго обирати, оцінювати переваги й можливі мінуси. Вибір двигуна – рішення не менш важливе, а то й важливіше, ніж вибір кузова.
Тож кожен водій під час пошуку автівки завжди постає перед вибором, що краще придбати – авто з бензиновим двигуном чи дизельним. Але технології на місці не стоять, тож на ринку популярністю нині користуються і електрокари.
Кожен із цих автомобілів має свої як сильні, так і слабкі сторони. Детальніше про кожен із видів двигунів – у матеріалі.
«Бензиновий» автомобіль
Основні плюси
Такий автомобіль споживає бензин, який загорається в циліндрах від свічок запалювання. Чи не головною перевагою автомобіля з бензиновим двигуном є його вартість. У порівнянні з дизельними або електричними моторами авто на бензині купувати більш вигідно. Утім, наголошуємо, що йдеться про вартість покупки, а не подальшої експлуатації.
Більше того, автовиробники пропонують широкий вибір автівок на бензині. Нерідко вони продають одну й ту саму модель, але з різним об’ємом двигуна або комплектацією. В той час як дизельний варіант, найчастіше, пропонують в одній комплектації та з однаковим об’ємом двигуна.
Простота конструкції та невибагливість до якості пального – ще дві важливі переваги бензинового двигуна. Такий мотор влаштований простіше, ніж дизельний, тож його можна відремонтувати ледь не в кожного майстра, не виникає жодних проблем із покупкою деталей, якщо, звісно, ви не є власником «екзотичної» марки авто. Бензинові двигуни не «викаблучуватимуться», якщо ви заллєте пальне гіршої якості, ніж зазвичай.
Важливий нюанс, який є суттєвою перевагою, – те, що бензиновий двигун легше завести при мінусовій температурі. Щоправда, з такою зимою, як цьогоріч, такий, здавалося б, дуже важливий плюс, дещо втрачає пріоритетність. Бензин не ділиться на літній та зимовий, на відміну від дизельного палива.
Мінуси
Основний недолік – більший розхід палива у порівнянні з дизельним авто. Це позначається на гаманці власника, особливо якщо мова йде про машини з великооб’ємними двигунами.
Існує ще один момент, у якому бензинові автівки дещо програють. У них зазвичай – мала тяга. Тому далеко не всі машини можуть потягнути, для прикладу, добряче навантажений причіп. Посадивши в салон декількох пасажирів, водій одразу відчує різницю в динаміці.
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Авто з дизельним двигуном
Переваги «дизеля»
Беззаперечний плюс машини із дизельним «серцем» – менший розхід палива у порівнянні з бензиновим авто. За підрахунками експертів, таке дизельне авто буде у порівнянні з бензиновим на 20-30% економнішим.
«Дизелі» вважають потужнішими автомобілями, ніж «бензинки». Справа в тому, що вони мають високий крутний момент, причому – у нижньому діапазону обертів. На ходу це відчувається у вигляді впевненого підхоплення при великому навантаженні машини.
Недоліки
Основне, що може зіграти не на користь «дизеля» при виборі авто – вартість машини з таким типом двигуна. Такий автомобіль з салону буде дорожчим за своїх конкурентів на 20%. Причина – конструктивна складність та надійність деталей.
У дизельного двигуна паливо загорається від стиснення, тому у нього зовсім немає однієї з найпримхливіших систем – системи запалювання. Зате звичайні деталі дизелів часто дорожчі за такі же для «бензинки». У всіх нинішніх «дизелів» є турбіна, досить хитрий і вразливий агрегат. Варто мати на увазі, що паливний насос високого тиску дизельних моторів має складну будову і потребує надвисокої точності при виготовленні. Тому він дуже дорогий і сам по собі, і в ремонті. Ціна за заміну паливного вузла дизельного авто буде майже аналогічною до ціни повного ремонту «бензинки».
Як ми вже зауважували у перевагах бензинового авто, «дизелі» дуже вибагливі до якості палива. Заправляючись неякісним дизелем, можна дуже швидко зламати дуже дорогі деталі: форсунки або паливний насос. Дизельне паливо – сезонне. Літний варіант дуже швидко густіє на морозі, а зимовий – занадто рідкий. Щоправда, заправки контролюють цей момент, тож більшість водіїв не знає про цю проблему. Головне – заправлятися відповідно до пори року.
Ще один недолік – гучність роботи двигуна та вібрації. Така машина зазвичай голосніша, ніж бензинова. Щоправда, дехто з чоловіків вважає це перевагою, справжнім «ревом» двигуна автомобіля справжнього чоловіка.
Автомобілі із «електричним серцем»
Електромобілі нині теж затято завойовують автомобільний ринок. Утім, їхні переваги та недоліки ми свідомо не порівнювали ні з бензиновими автомобілями, ні з «дизелями». Електромобілі не потребують пального, тож вони – узагалі окрема категорія.
Головна перевага – користування електрокаром не «кусатиме» гаманець. Якщо бензинова або дизельна автівка витягуватиме зі свого власника чималі гроші, то користування електромобілем обходитиметься у значно меншу суму. Адже електрика коштує дешевше, ніж дизельне паливо чи бензин.
У середньому в машини «під високою напругою» на 100 кілометрів йде 15 кВт електроенергії. За її вартості 1,6 грн/кВт проходження цієї дистанції обійдеться власникові приблизно в 25 гривень. Це навіть у рази дешевше, ніж оплатити за такий кілометраж у маршрутці.
Заряджати електрокар можна на зарядних станціях, яких у Луцьку з кожним роком помітно більшає, або вдома просто з розетки.
Більше того, водій такого авто, окрім власної вигоди, подбає ще і про екологію та людей, що навколо. Їзда на автомобілі з електричним «серцем» не створює шуму та шкідливих для екології вихлопних газів.
Детальніше про переваги «зелених» автомобілів та те, як на законодавчому рівні в Україні намагаються здешевити покупку та обслуговування електрокарів, можна прочитати у нашому матеріалі «Бути лідером – їздити на електрокарі: чому волинянам варто пересісти на «зелений» автомобіль*».
Провідний спеціаліст з продажу автомобілів відомої у луцьку компанії WEST AUTO HUB Микола Мартинюк розповів, що статистика свідчить про те, що нині найбільшим попитом серед покупців у Луцьку та околицях користуються дизельні автівки, трохи меншим – бензинові, а вже тоді – електрокари.
«Те, що електрокари поки у нас на останньому місці, зовсім не означає, що вони – найгірші. Просто люди ще не до кінця оцінили цей вид транспорту. Нині усі світові автоконцерни ставлять у пріоритет виготовлення або гібридів, або електромобілів. За цим – майбутнє. І зараз ринок електромобілів розвивається шаленими темпами», – розповів про тенденції Микола Мартинюк.
Він додав, що узагалі не можна сказати, що є універсальна відповідь на питання про те, автомобіль із яким видом двигуна кращий. Усе залежить від того, з з якою метою і у яких умовах автівку використовуватимуть.
«Якщо покупець не знає, яке авто йому потрібне і йому треба порада, то ми ставимо йому декілька запитань, відповіді на які дадуть нам можливість це зрозуміти. Насамперед – як часто клієнт буде їздити автівкою, у якій місцевості, чи купує автомобіль для роботи або сімейних поїздок, перевозитиме великогабаритні вантажі тощо. Якщо клієнт відповідає, що їздитиме рідко і за місто – то йому, найімовірніше підійде бензиновий двигун. Якщо потрібно їздити часто, перевозивши при цьому вантажі, краще обрати дизель», - пояснює Микола Мартинюк.
Провідний спеціаліст з продажу автомобілів відомої у луцьку компанії WEST AUTO HUB також зауважує, що автомобілі, які привозять для розмитнення із США, у більшості випадків мають бензиновий двигун, а ті, що із країн Європи, – дизельний.
Який автомобіль придбати, кожен вирішує сам. Утім, якщо ви таки вирішили стати щасливим власником авто, у цьому швидко і кваліфіковано допоможе луцька компанія WEST AUTO HUB.
Контактна інформація:
[email protected]
https://westautohub.ua/ua/
067 158 86 08
село Струмівка, вул. Рівненська, 74
Додаткову інформацію можна знайти також на сторінках у соцмережахі Telegram-каналі компанії.
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Тож кожен водій під час пошуку автівки завжди постає перед вибором, що краще придбати – авто з бензиновим двигуном чи дизельним. Але технології на місці не стоять, тож на ринку популярністю нині користуються і електрокари.
Кожен із цих автомобілів має свої як сильні, так і слабкі сторони. Детальніше про кожен із видів двигунів – у матеріалі.
«Бензиновий» автомобіль
Основні плюси
Такий автомобіль споживає бензин, який загорається в циліндрах від свічок запалювання. Чи не головною перевагою автомобіля з бензиновим двигуном є його вартість. У порівнянні з дизельними або електричними моторами авто на бензині купувати більш вигідно. Утім, наголошуємо, що йдеться про вартість покупки, а не подальшої експлуатації.
Більше того, автовиробники пропонують широкий вибір автівок на бензині. Нерідко вони продають одну й ту саму модель, але з різним об’ємом двигуна або комплектацією. В той час як дизельний варіант, найчастіше, пропонують в одній комплектації та з однаковим об’ємом двигуна.
BMW 328Xi з бензиновим двигуном (2.0). Доступна дня купівлі на майданчику WEST AUTO HUB. 24 800 $ рік випуску - 2016.
Простота конструкції та невибагливість до якості пального – ще дві важливі переваги бензинового двигуна. Такий мотор влаштований простіше, ніж дизельний, тож його можна відремонтувати ледь не в кожного майстра, не виникає жодних проблем із покупкою деталей, якщо, звісно, ви не є власником «екзотичної» марки авто. Бензинові двигуни не «викаблучуватимуться», якщо ви заллєте пальне гіршої якості, ніж зазвичай.
Важливий нюанс, який є суттєвою перевагою, – те, що бензиновий двигун легше завести при мінусовій температурі. Щоправда, з такою зимою, як цьогоріч, такий, здавалося б, дуже важливий плюс, дещо втрачає пріоритетність. Бензин не ділиться на літній та зимовий, на відміну від дизельного палива.
Мінуси
Основний недолік – більший розхід палива у порівнянні з дизельним авто. Це позначається на гаманці власника, особливо якщо мова йде про машини з великооб’ємними двигунами.
Існує ще один момент, у якому бензинові автівки дещо програють. У них зазвичай – мала тяга. Тому далеко не всі машини можуть потягнути, для прикладу, добряче навантажений причіп. Посадивши в салон декількох пасажирів, водій одразу відчує різницю в динаміці.
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Авто з дизельним двигуном
Переваги «дизеля»
Беззаперечний плюс машини із дизельним «серцем» – менший розхід палива у порівнянні з бензиновим авто. За підрахунками експертів, таке дизельне авто буде у порівнянні з бензиновим на 20-30% економнішим.
«Дизелі» вважають потужнішими автомобілями, ніж «бензинки». Справа в тому, що вони мають високий крутний момент, причому – у нижньому діапазону обертів. На ходу це відчувається у вигляді впевненого підхоплення при великому навантаженні машини.
Недоліки
Основне, що може зіграти не на користь «дизеля» при виборі авто – вартість машини з таким типом двигуна. Такий автомобіль з салону буде дорожчим за своїх конкурентів на 20%. Причина – конструктивна складність та надійність деталей.
У дизельного двигуна паливо загорається від стиснення, тому у нього зовсім немає однієї з найпримхливіших систем – системи запалювання. Зате звичайні деталі дизелів часто дорожчі за такі же для «бензинки». У всіх нинішніх «дизелів» є турбіна, досить хитрий і вразливий агрегат. Варто мати на увазі, що паливний насос високого тиску дизельних моторів має складну будову і потребує надвисокої точності при виготовленні. Тому він дуже дорогий і сам по собі, і в ремонті. Ціна за заміну паливного вузла дизельного авто буде майже аналогічною до ціни повного ремонту «бензинки».
Як ми вже зауважували у перевагах бензинового авто, «дизелі» дуже вибагливі до якості палива. Заправляючись неякісним дизелем, можна дуже швидко зламати дуже дорогі деталі: форсунки або паливний насос. Дизельне паливо – сезонне. Літний варіант дуже швидко густіє на морозі, а зимовий – занадто рідкий. Щоправда, заправки контролюють цей момент, тож більшість водіїв не знає про цю проблему. Головне – заправлятися відповідно до пори року.
Ще один недолік – гучність роботи двигуна та вібрації. Така машина зазвичай голосніша, ніж бензинова. Щоправда, дехто з чоловіків вважає це перевагою, справжнім «ревом» двигуна автомобіля справжнього чоловіка.
Автомобілі із «електричним серцем»
Електромобілі нині теж затято завойовують автомобільний ринок. Утім, їхні переваги та недоліки ми свідомо не порівнювали ні з бензиновими автомобілями, ні з «дизелями». Електромобілі не потребують пального, тож вони – узагалі окрема категорія.
Головна перевага – користування електрокаром не «кусатиме» гаманець. Якщо бензинова або дизельна автівка витягуватиме зі свого власника чималі гроші, то користування електромобілем обходитиметься у значно меншу суму. Адже електрика коштує дешевше, ніж дизельне паливо чи бензин.
У середньому в машини «під високою напругою» на 100 кілометрів йде 15 кВт електроенергії. За її вартості 1,6 грн/кВт проходження цієї дистанції обійдеться власникові приблизно в 25 гривень. Це навіть у рази дешевше, ніж оплатити за такий кілометраж у маршрутці.
Заряджати електрокар можна на зарядних станціях, яких у Луцьку з кожним роком помітно більшає, або вдома просто з розетки.
Більше того, водій такого авто, окрім власної вигоди, подбає ще і про екологію та людей, що навколо. Їзда на автомобілі з електричним «серцем» не створює шуму та шкідливих для екології вихлопних газів.
Детальніше про переваги «зелених» автомобілів та те, як на законодавчому рівні в Україні намагаються здешевити покупку та обслуговування електрокарів, можна прочитати у нашому матеріалі «Бути лідером – їздити на електрокарі: чому волинянам варто пересісти на «зелений» автомобіль*».
Провідний спеціаліст з продажу автомобілів відомої у луцьку компанії WEST AUTO HUB Микола Мартинюк розповів, що статистика свідчить про те, що нині найбільшим попитом серед покупців у Луцьку та околицях користуються дизельні автівки, трохи меншим – бензинові, а вже тоді – електрокари.
«Те, що електрокари поки у нас на останньому місці, зовсім не означає, що вони – найгірші. Просто люди ще не до кінця оцінили цей вид транспорту. Нині усі світові автоконцерни ставлять у пріоритет виготовлення або гібридів, або електромобілів. За цим – майбутнє. І зараз ринок електромобілів розвивається шаленими темпами», – розповів про тенденції Микола Мартинюк.
Він додав, що узагалі не можна сказати, що є універсальна відповідь на питання про те, автомобіль із яким видом двигуна кращий. Усе залежить від того, з з якою метою і у яких умовах автівку використовуватимуть.
«Якщо покупець не знає, яке авто йому потрібне і йому треба порада, то ми ставимо йому декілька запитань, відповіді на які дадуть нам можливість це зрозуміти. Насамперед – як часто клієнт буде їздити автівкою, у якій місцевості, чи купує автомобіль для роботи або сімейних поїздок, перевозитиме великогабаритні вантажі тощо. Якщо клієнт відповідає, що їздитиме рідко і за місто – то йому, найімовірніше підійде бензиновий двигун. Якщо потрібно їздити часто, перевозивши при цьому вантажі, краще обрати дизель», - пояснює Микола Мартинюк.
Провідний спеціаліст з продажу автомобілів відомої у луцьку компанії WEST AUTO HUB також зауважує, що автомобілі, які привозять для розмитнення із США, у більшості випадків мають бензиновий двигун, а ті, що із країн Європи, – дизельний.
Який автомобіль придбати, кожен вирішує сам. Утім, якщо ви таки вирішили стати щасливим власником авто, у цьому швидко і кваліфіковано допоможе луцька компанія WEST AUTO HUB.
Контактна інформація:
[email protected]
https://westautohub.ua/ua/
067 158 86 08
село Струмівка, вул. Рівненська, 74
Додаткову інформацію можна знайти також на сторінках у соцмережахі Telegram-каналі компанії.
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