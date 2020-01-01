Від хімчистки меблів – до впорядкування могил: чому прибирання варто довірити луцькій клінінговій компанії «SAVA». ФОТО*

У сучасному напруженому ритмі життя на прибирання кожного закутка оселі не вистачає ні бажання, ні часу, ні сил. А в теперішніх «карантинних» буднях наводити лад у помешканні рекомендують частіше і ретельніше, аби у мікробів та вірусів не було жодного шансу. У таких випадках на допомогу приходять професіонали – спеціалісти клінінгових компаній.



Не секрет, що здебільшого професійні клінінгові послуги асоціюються із заможністю, мовляв, це можуть собі дозволити або люди з високим статусом, або знані фірми. Однак луцька компанія «SAVA», яка вже рік успішно працює на ринку, доводить, що якісне прибирання – кожному по кишені.



Фахівці «SAVA» постійно покращують свої навички, проходячи різноманітні навчання і курси, тому точно знають усі тонкощі ідеального клінінгу. До того ж, клінінгова компанія «SAVA» йде в ногу з часом та використовує найновіші зразки техніки, безпечну хімію і найкращі засоби для прибирання. Зокрема, у бруду немає жодних шансів завдяки перевіреній часом німецькій техніці «Karcher», сертифіковані хімічні засоби «Kiehl» знищують шкідливі мікроорганізми і є повністю безпечними для людини, інвентар «Vermop» допомагає бездоганно впоратися із прибиранням будь-якої складності.



Клінінгова компанія «SAVA» працює на теренах усієї Волинської області і надає чималий спектр послуг, серед яких:

- хімчистка;

- прибирання;

- дезінфекція;

- обслуговування ОСББ, ресторанів, кафе, аптек, магазинів тощо;

- прибирання могил;

- облаштування прибудинкової території, догляд за газонами, кущами і деревами;

- чистка бруківки і парканів;

- фарбування дитячих майданчиків;

- інші роботи на прохання клієнта.



Хімчистка – доволі складний процес, який у домашніх умовах виконати добре фактично неможливо. «SAVA» подбає про чистоту ваших килимів, ковроліну, матраців, меблів і дозволить надовго зберегти вигляд «як з картинки». Наприклад, хімчистку меблів спеціалісти клінінгової компанії здійснюють у кілька етапів: визначають місця найбільшого забруднення та типи плям, оптимальні методи очистки та хімічні засоби; плями обробляють розчинником, після чого на оббивку наносять хімію; розщеплений бруд видаляють за допомогою потужного вакуумного пилососу; поверхню промивають водою та сушать. Шкіряні меблі, меблі зі шкірзамінника та екошкіри чистять вручну.



Тож вам не доведеться «списувати» улюблений диван, на якому красувалася величезна пляма від вина. Після професійної хімчистки він виглядатиме наче щойно із салону меблів. Ба більше, у процесі знищують небезпечні для здоров'я алергени, як от пилові кліщі. Усі засоби, які використовують клінери, – нешкідливі для людини та гіпоалергенні.



Чищення одного посадкового місця обійдеться приблизно у 200 гривень. Вартість хімчистки може варіюватися в залежності від ступеня забрудненості текстильного покриття.



Незабаром – одне з найважливіших релігійних свят року – Великдень. Традиційно перед цим прийнято прибирати у помешканнях. Клінери компанії «SAVA» виконують підтримуюче і генеральне прибирання, а також прибирання після ремонту. У генеральне прибирання, наприклад, входять: сухе й вологе прибирання усіх поверхонь в кімнатах, кухні, санвузлі, ванні; миття меблів зовні та зсередини; миття стін і підлоги за шафами; сухе чищення м’яких меблів; видалення пилу й забруднень з побутових приладів; миття скляних поверхонь, дзеркал, вікон; чистка та дезінфекція сантехніки; видалення складних забруднень у душових кабінах, ванні; миття кахельної плитки від стелі до підлоги; шліфування плитки до блиску.



Після такого чищення у вашій оселі повітря стане свіжішим, помешкання матиме охайний вигляд, а відтак і настрій, і самопочуття поліпшаться в рази.



Вартує генеральне прибирання від 35 гривень за квадратний метр. Вартість прибирання квартири залежить від загальної площі.



«SAVA» пропонує контрактне прибирання в магазинах, супермаркетах, кафе, ресторанах, офісах тощо. Що стосується підтримуючого контрактного прибирання, клінери винесуть сміття, замінять пакети для урн, очистять відсіки для недопалків, проведуть дезінфекцію смітників, протруть пил на всіх доступних поверхнях, помиють підлогу, прочистять вентиляцію, наведуть лад у туалеті (помиють дзеркала, фурнітуру, замінять туалетний папір, мило).



Після професійного прибирання навіть у найприскіпливішого критика біла рукавичка так і залишиться білою. До того ж, аби не створювати додаткових незручностей, фахівці компанії за домовленістю виконують клінінг уночі.



Обійдеться контрактне прибирання від 30 гривень за метр квадратний і також залежить від площі.



Миття вікон приносить чимало клопотів: то на підвіконні плями не відмиваються, то скло недостатньо чисте, а нерідко його взагалі неможливо дістати без відповідної техніки. Клінери «SAVA» очистять від плям та бруду скло, рами, укоси та карнизи на будь-якому поверсі будівлі, а після миття до блиску відполірують мікрофіброю. Спеціалісти допоможуть відмити вікна після ремонту, бездоганно помити вітрини, вичистити фасади.



Послуга обійдеться від 30 гривень за метр квадратний.



Територія довкола вашого будинку чи закладу також буде сяяти і милувати око. Спеціалісти клінінгової компанії створять ландшафтний дизайн, як із журналу, ідеально підстрижуть траву, кущі і дерева, намалюють паркомісця, дадуть «друге дихання» дитячим майданчикам, розфарбувавши їх яскравими барвами.



Бруківка після очищення мийними апаратами високого тиску із застосуванням кругової насадки виглядатиме, ніби щойно вкладена, адже її очищають від бруду, трави, моху.



Особливо актуальною у теплий період є дезінфекція, за допомогою якої можна знищити набридливих комарів, небезпечних кліщів та інших шкідників. Окрім того, якісною хімією або ж методом кварцування і озонування фахівці дезінфікують приміщення, під’їзди, ліфти, забезпечуючи захист від вірусів, цвілі, грибка.



«SAVA» береться й за не зовсім стандартні завдання та виконує їх зразково. Так, наприклад, нещодавно клінери привели до ладу величезні тюлі у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка.



Клінінгова компанія «SAVA» надає послугу із комплексного догляду і прибирання могил, куди входять: прибирання території, вивіз сміття; обробка від бур'янів всієї території поховання; полив та заміна квітів; вологе прибирання усіх елементів пам'ятника.



Працівники «SAVA» надішлють вам фотозвіт, аби ви не хвилювалися і могли переконатися у якості наданих послуг. Можна замовити разове чи річне обслуговування (прибирання 2-3 рази на рік).



Разове прибирання могили вартує 450 гривень.



Ще одна цікава опція – «помічниця на годину». Клінер виконає не зовсім приємну для вас хатню роботу, котра займає чимало вільного часу: помиє підлоги, протре вікна і пил на поверхнях, перестелить постіль, попрасує і поскладає речі, помиє посуд, холодильник тощо.



Вартість послуги – 200 гривень за годину. Мінімальне замовлення – 3 години.



Замовити клінінгові послуги можна на сайті компанії - 098 555-65-07 чи 050 555-65-07.



На перше замовлення будь-якої послуги діятиме знижка 10%. У межах Луцького району виїзд спеціалісти здійснять безкоштовно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Клінінгова компанія «SAVA» працює на теренах усієї Волинської області і надає чималий спектр послуг, серед яких:– доволі складний процес, який у домашніх умовах виконати добре фактично неможливо. «SAVA» подбає про чистоту вашихі дозволить надовго зберегти вигляд «як з картинки». Наприклад, хімчистку меблів спеціалісти клінінгової компанії здійснюють у кілька етапів: визначають місця найбільшого забруднення та типи плям, оптимальні методи очистки та хімічні засоби; плями обробляють розчинником, після чого на оббивку наносять хімію; розщеплений бруд видаляють за допомогою потужного вакуумного пилососу; поверхню промивають водою та сушать. Шкіряні меблі, меблі зі шкірзамінника та екошкіри чистять вручну.Тож вам не доведеться «списувати» улюблений диван, на якому красувалася величезна пляма від вина. Після професійної хімчистки він виглядатиме наче щойно із салону меблів. Ба більше, у процесі знищують небезпечні для здоров'я алергени, як от пилові кліщі. Усі засоби, які використовують клінери, – нешкідливі для людини та гіпоалергенні.Незабаром – одне з найважливіших релігійних свят року – Великдень. Традиційно перед цим прийнято прибирати у помешканнях. Клінери компанії «SAVA» виконують, а також. У генеральне прибирання, наприклад, входять: сухе й вологе прибирання усіх поверхонь в кімнатах, кухні, санвузлі, ванні; миття меблів зовні та зсередини; миття стін і підлоги за шафами; сухе чищення м’яких меблів; видалення пилу й забруднень з побутових приладів; миття скляних поверхонь, дзеркал, вікон; чистка та дезінфекція сантехніки; видалення складних забруднень у душових кабінах, ванні; миття кахельної плитки від стелі до підлоги; шліфування плитки до блиску.Після такого чищення у вашій оселі повітря стане свіжішим, помешкання матиме охайний вигляд, а відтак і настрій, і самопочуття поліпшаться в рази.«SAVA» пропонуєтощо. Що стосується підтримуючого контрактного прибирання, клінери винесуть сміття, замінять пакети для урн, очистять відсіки для недопалків, проведуть дезінфекцію смітників, протруть пил на всіх доступних поверхнях, помиють підлогу, прочистять вентиляцію, наведуть лад у туалеті (помиють дзеркала, фурнітуру, замінять туалетний папір, мило).Після професійного прибирання навіть у найприскіпливішого критика біла рукавичка так і залишиться білою. До того ж, аби не створювати додаткових незручностей, фахівці компанії за домовленістю виконують клінінг уночі.приносить чимало клопотів: то на підвіконні плями не відмиваються, то скло недостатньо чисте, а нерідко його взагалі неможливо дістати без відповідної техніки. Клінери «SAVA» очистять від плям та бруду скло, рами, укоси та карнизи на будь-якому поверсі будівлі, а після миття до блиску відполірують мікрофіброю. Спеціалісти допоможуть відмити вікна після ремонту, бездоганно помити вітрини, вичистити фасади.Територія довкола вашого будинку чи закладу також буде сяяти і милувати око. Спеціалісти клінінгової компанії створятьпісля очищення мийними апаратами високого тиску із застосуванням кругової насадки виглядатиме, ніби щойно вкладена, адже її очищають від бруду, трави, моху.Особливо актуальною у теплий період є, за допомогою якої можна знищити набридливих комарів, небезпечних кліщів та інших шкідників. Окрім того, якісною хімією або ж методом кварцування і озонування фахівці дезінфікують приміщення, під’їзди, ліфти, забезпечуючи захист від вірусів, цвілі, грибка.«SAVA» береться й за не зовсім стандартні завдання та виконує їх зразково. Так, наприклад, нещодавно клінери привели до ладу величезні тюлі у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка.Клінінгова компанія «SAVA» надає послугу із, куди входять: прибирання території, вивіз сміття; обробка від бур'янів всієї території поховання; полив та заміна квітів; вологе прибирання усіх елементів пам'ятника.Працівники «SAVA» надішлють вам фотозвіт, аби ви не хвилювалися і могли переконатися у якості наданих послуг. Можна замовити разове чи річне обслуговування (прибирання 2-3 рази на рік).Ще одна цікава опція –. Клінер виконає не зовсім приємну для вас хатню роботу, котра займає чимало вільного часу: помиє підлоги, протре вікна і пил на поверхнях, перестелить постіль, попрасує і поскладає речі, помиє посуд, холодильник тощо.Замовити клінінгові послуги можна на сайті компанії - https://savacleaner.com/ , через сторінки у Facebook чи Instagram , або ж зателефонуватичи

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