Можна робити ремонт і жити: мальовничий житловий комплекс «ForRest» у Луцьку повністю здали в експлуатацію*

здали в експлуатацію останню чергу квартир і успішно завершили будівництво високоякісного і комфортного комплексу на березі річки Омелянівка.



Наразі вільними залишилося менше десяти помешкань і така ж кількість гаражів, тож керівниця центру продажів Ірина Ткачук радить не зволікати із покупкою сучасної квартири, де можна вдосталь покреативити, створивши власний ідеальний простір та насолоджуватися усіма перевагами фактично заміського життя. Комплекс розташований всього за 15 хвилин їзди від центру Луцька).



Територіально будинок розміщений в межах села Великий Омеляник, але цей фактор впливає здебільшого лише на ціни, за якими тут пропонують придбати помешкання, а вони, до речі, одні із найнижчих у Луцьку. Наразі вартість одного «квадрату» становить 12 тисяч гривень. Коли ж будівництво тільки стартувало у 2015 році, то квартири продавали за ціною від 7 500 тисяч гривень. Це відразу викликало гучний ажіотаж навколо помешкань і «квадратні» метри розбирали як «гарячі пиріжки».







Новобудова розрахована на просторі одно- та великогабаритні двокімнатні квартири площею 69–70 і 80 – 82 м2 відповідно. Однією із найбільших переваг є те, що кожну із цих площ можна переплановувати на власний розсуд, з’єднувати кімнати тощо. Усе залежить від фантазії власників. Наголошують, що це хороший варіант безпрограшної інвестиції для тих, хто планує в майбутньому здавати помешкання в оренду і отримувати постійний пасивний дохід.



Так, у одній величезній однокімнатній квартирі на 70 «квадратів» можна встановити додаткову перегородку і отримати дво- а то й трикімнатну оселю. У такому разі, купуючи одне помешкання, можна стати власником відразу декількох житлових площ і заробляти, здаючи їх в оренду.



«Вкладати гроші у нерухомість – завжди вигідна ідея, а, зважаючи на масштаби квартир, кожна з них може стати джерелом заробітку», – резюмує Ірина Ткачук.



Вільні квартири лишилися на різних поверхах новобудови, тож потенційні мешканці мають можливість обрати. Починаючи з 5 поверху багатоповерхівки відкривається неймовірний краєвид, тож спостерігати за сонечком і природою звідти – суцільна насолода. Ще більшого затишку і комфорту додають круті енергозберігаючі вікна.



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Зважаючи на те, що у червні цього року об’єкт вже повністю здали в експлуатацію, новим власникам квартир не доведеться чекати. Можна одразу після покупки робити ремонт і починати обживатися.







Наразі два із трьох під’їздів уже повністю заселені, у третьому ж приблизно 40% мешканців роблять ремонти, майже 30% оформили право власності на помешкання, наразі ця процедура активно триває і сусідський колектив поповнюється новими обличчями.



У ЖК «ForRest» можна стати власниками квартири вже за 2–3 тижні, також є можливість забронювати помешкання наперед



Ірина Ткачук вирішила розповісти, у чому полягає процес покупки квартири та з яких етапів він складається.



«Коли потенційні мешканці з нами зв’язуються, ми запрошуємо їх у центр продажу, ознайомлюємо із усіма наявними варіантами квартир. Як тільки покупець визначився із вибором, укладаємо відповідні угоди. Працюємо двома способами, залежно від того, які варіанти квартир або ж нежитлове приміщення обрав майбутній мешканець: або договором купівлі-продажу майнових прав, або ж угодою житлово-будівельного кооперативу. Коли отримали оплату, актом передачі покупець отримує у власність помешкання, гараж або ж комірку. Так за 2–3 тижні можна отримати повний пакет документів», – пояснює Ірина Ткачук. Додає, що зараз вже не потрібно чекати здачі, будинок вже готовий, тож можна відразу робити ремонт і заселятися.



У ЖК «ForRest» можна також забронювати квартиру. 2 дні – безкоштовно, на довше – потрібно внести певний завдаток. Люди здебільшого ставлять помешкання на бронь, аби дозбирати усю суму і відразу внести стовідсоткову проплату за помешкання, так виходить дешевше. Це - хороша можливість, адже вільних квартир стає все менше і у центрі продажів не можуть гарантувати, що саме та, яку обрали попередньо, чекатиме ще якийсь час. Заброньовані ж більше нікому не пропонують.



Що отримують мешканці, купуючи квартири у «ForRest»



Вже навіть те, що житловий комплекс розташований серед мальовничої заміської природи, у тихому спальному районі, але водночас близько до центру Луцька, – неймовірна перевага. Чудовий варіант для тих, хто втомився від метушні і хоче прокидатися під спів птахів чи пити каву на заході сонця біля річки, насолоджуючись риболовлею або ж смажити шашлики, сидячи у альтанці поруч. Це щодо естетичної складової. Технічні характеристики будинку – теж на найвищому рівні.



Купуючи квартиру у ЖК «ForRest», мешканці отримують будинок із усіма новими підведеними комунікаціями та встановленими лічильниками. У квартирах – протипожежні двері та надійні і теплі вікна: двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS, двоконтурні котли на опалення та гарячу воду, виходи на каналізацію та воду, а також розведену по квартирі електромережу. Окрім того, багатоповерхівки добре утеплені та для додаткової міцності зведені на сваях.



Ба більше, у кожному під’їзді встановлені безшумні ліфти фірми «OTIS», що мають вантажопідйомність 1000 кілограм. Їх передадуть вже на запуск ОСББ.



Поруч із будинком є дитячий ігровий майданчик, відпочинкова зона для дорослих і вдосталь місця для відпочинку і прогулянок.



Більшість мешканців новобудови – молодь, тож легко можна знайти сусідів «за інтересами», які згодом стануть хорошими друзями. Разом можна буде влаштовувати пікніки на березі річки Омелянівка.







Окрім квартир, у житловому комплексі також можна придбати гараж для своєї автівки. Із 42 залишилося менше десяти вільних, площею від 24 до 34 м2 зі стелями близько 5 метрів у висоту. Місця – більш ніж достатньо, аби можна було перетворити звичайний гараж у комерційне приміщення, створити цікавий простір або ж, придбавши відразу декілька поруч, об’єднати їх, як часто роблять мешканці «ForRest», й облаштувати, для прикладу, спортзал. Місця для польоту фантазії вистачає, головне – креатив, бажання і фінанси.



Більше того, впродовж вересня буде можливість придбати гараж за акційною ціною – по 8 тисяч гривень за «квадрат» у розстрочку на 3 роки за умови першого внеску від 10%.







Також тут досі діє акційна пропозиція на комірки між поверхами будинку із можливістю безвідсоткової розстрочки на 5 місяців. Пропонують обзавестися додатковим місцем площею 5,8 або ж 6 м2. Його вистачить для велосипеда, лиж чи іншого «причандалля», якому не місце в квартирі. Ціна за «квадрат» – 7 500 гривень. І навіть за умови оплати частинами вона не змінюється.







Чисте повітря, неперевершений природний ландшафт, чарівні краєвиди та річка поруч з будинком – все це житловий комплекс «ForRest» і поки декілька квартир лишилися вільними, потрібно не зволікати і втілювати мрії про гарне, сучасне і комфортне житло у реальність. У ЖК «ForRest» обіцяють, що це – саме той ідеальний варіант помешкання, у якому поєднуються розкіш і економія, які сьогодні є надзвичайно важливими.



Всю необхідну інформацію можна отримати у Центрі консультацій за адресою: вул. Володимирська (кінцева зупинка) або ж за телефонами (098) 660-63- 03 та (066) 660-63- 03, де вам не лише розкажуть про переваги комплексу, а й покажуть вже готові квартири та продемонструють усі дозвільні документи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 років будівництва, 3 під’їзди, 3 секції, 9 поверхів, 216 квартир і понад сотня щасливих мешканців: у особливій новобудові «ForRest» , що неподалік Луцька,і успішно завершили будівництво високоякісного і комфортного комплексу на березі річки Омелянівка.Наразі вільними залишилося менше десяти помешкань і така ж кількість гаражів, тож керівниця центру продажіврадить не зволікати із покупкою сучасної квартири, де можна вдосталь покреативити, створивши власний ідеальний простір та насолоджуватися усіма перевагами фактично заміського життя. Комплекс розташований всього за 15 хвилин їзди від центру Луцька).Територіально будинок розміщений в межах села Великий Омеляник, але цей фактор впливає здебільшого лише на ціни, за якими тут пропонують придбати помешкання, а вони, до речі, одні із найнижчих у Луцьку. Наразі вартість одного «квадрату» становитьгривень. Коли ж будівництво тільки стартувало у 2015 році, то квартири продавали за ціною від 7 500 тисяч гривень. Це відразу викликало гучний ажіотаж навколо помешкань і «квадратні» метри розбирали як «гарячі пиріжки».Новобудова розрахована на просторі одно- та великогабаритні двокімнатні квартири площеювідповідно. Однією із найбільших переваг є те, що кожну із цих площ можна переплановувати на власний розсуд, з’єднувати кімнати тощо. Усе залежить від фантазії власників. Наголошують, що це хороший варіант безпрограшної інвестиції для тих, хто планує в майбутньому здавати помешкання в оренду і отримувати постійний пасивний дохід.Так, у одній величезній однокімнатній квартирі на 70 «квадратів» можна встановити додаткову перегородку і отримати дво- а то й трикімнатну оселю. У такому разі, купуючи одне помешкання, можна стати власником відразу декількох житлових площ і заробляти, здаючи їх в оренду.«Вкладати гроші у нерухомість – завжди вигідна ідея, а, зважаючи на масштаби квартир, кожна з них може стати джерелом заробітку», – резюмує Ірина Ткачук.Вільні квартири лишилися на різних поверхах новобудови, тож потенційні мешканці мають можливість обрати. Починаючи з 5 поверху багатоповерхівки відкривається неймовірний краєвид, тож спостерігати за сонечком і природою звідти – суцільна насолода. Ще більшого затишку і комфорту додають круті енергозберігаючі вікна.Зважаючи на те, що, новим власникам квартир не доведеться чекати. Можна одразу після покупки робити ремонт і починати обживатися.Наразі два із трьох під’їздів уже повністю заселені, у третьому ж приблизно 40% мешканців роблять ремонти, майже 30% оформили право власності на помешкання, наразі ця процедура активно триває і сусідський колектив поповнюється новими обличчями.Ірина Ткачук вирішила розповісти, у чому полягає процес покупки квартири та з яких етапів він складається.«Коли потенційні мешканці з нами зв’язуються, ми запрошуємо їх у центр продажу, ознайомлюємо із усіма наявними варіантами квартир. Як тільки покупець визначився із вибором, укладаємо відповідні угоди. Працюємо двома способами, залежно від того, які варіанти квартир або ж нежитлове приміщення обрав майбутній мешканець: або договором купівлі-продажу майнових прав, або ж угодою житлово-будівельного кооперативу. Коли отримали оплату, актом передачі покупець отримує у власність помешкання, гараж або ж комірку. Так за 2–3 тижні можна отримати повний пакет документів», – пояснює Ірина Ткачук. Додає, що зараз вже не потрібно чекати здачі, будинок вже готовий, тож можна відразу робити ремонт і заселятися.У ЖК «ForRest» можна також забронювати квартиру. 2 дні – безкоштовно, на довше – потрібно внести певний завдаток. Люди здебільшого ставлять помешкання на бронь, аби дозбирати усю суму і відразу внести стовідсоткову проплату за помешкання, так виходить дешевше. Це - хороша можливість, адже вільних квартир стає все менше і у центрі продажів не можуть гарантувати, що саме та, яку обрали попередньо, чекатиме ще якийсь час. Заброньовані ж більше нікому не пропонують.Вже навіть те, що житловий комплекс розташований серед мальовничої заміської природи, у тихому спальному районі, але водночас близько до центру Луцька, – неймовірна перевага. Чудовий варіант для тих, хто втомився від метушні і хоче прокидатися під спів птахів чи пити каву на заході сонця біля річки, насолоджуючись риболовлею або ж смажити шашлики, сидячи у альтанці поруч. Це щодо естетичної складової. Технічні характеристики будинку – теж на найвищому рівні.Купуючи квартиру у ЖК «ForRest», мешканці отримують будинок із усіма новими підведеними комунікаціями та встановленими лічильниками. У квартирах – протипожежні двері та надійні і теплі вікна: двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS, двоконтурні котли на опалення та гарячу воду, виходи на каналізацію та воду, а також розведену по квартирі електромережу. Окрім того, багатоповерхівки добре утеплені та для додаткової міцності зведені на сваях.Ба більше, у кожному під’їзді встановлені безшумні ліфти фірми «OTIS», що мають вантажопідйомність 1000 кілограм. Їх передадуть вже на запуск ОСББ.Поруч із будинком є дитячий ігровий майданчик, відпочинкова зона для дорослих і вдосталь місця для відпочинку і прогулянок.Більшість мешканців новобудови – молодь, тож легко можна знайти сусідів «за інтересами», які згодом стануть хорошими друзями. Разом можна буде влаштовувати пікніки на березі річки Омелянівка.Окрім квартир, у житловому комплексі також можна придбати гараж для своєї автівки. Із 42 залишилося менше десяти вільних, площею віддозі стелями близько 5 метрів у висоту. Місця – більш ніж достатньо, аби можна було перетворити звичайний гараж у комерційне приміщення, створити цікавий простір або ж, придбавши відразу декілька поруч, об’єднати їх, як часто роблять мешканці «ForRest», й облаштувати, для прикладу, спортзал. Місця для польоту фантазії вистачає, головне – креатив, бажання і фінанси.Більше того, впродовж вересня буде можливість придбати гараж за акційною ціною – поза «квадрат» у розстрочку на 3 роки за умови першого внеску від 10%.Також тут досі діє акційна пропозиція на комірки між поверхами будинку із можливістю безвідсоткової розстрочки на 5 місяців. Пропонують обзавестися додатковим місцем площеюабо жЙого вистачить для велосипеда, лиж чи іншого «причандалля», якому не місце в квартирі. Ціна за «квадрат» –гривень. І навіть за умови оплати частинами вона не змінюється.

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