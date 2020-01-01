Де на Волині купити якісні продукти за вигідними цінами *

На цей час майже чотири мільйони громадян України, включаючи й мешканців головного міста нашої Волині, є постійними клієнтами торговельної мережі «АТБ». Мешканці 296 українських населених пунктів у 24 областях країни віддають перевагу «АТБ» завдяки декільком важливим чинникам. Це якість товарів, комфорт торгових залів, безпека продукції, широкий асортимент та економія коштів.На численних поличках кожного із 1148 магазинів торговельної мережі щодня представлено понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності.«АТБ» системно впроваджує інноваційні технології в галузях ритейлу, архітектури, енергозбереження, будівництва тощо. В приміщеннях магазинів завжди підтримують комфортний мікроклімат. Супермаркети мережі працюють у режимі 24/7. Їх облаштували таким чином, аби в прикасових зонах не створювалося черг, а покупцям було зручно переміщуватися торговим залом з візком чи кошиком. Навіть у найспекотніший день тут можна перевести дух, охолодитися фрешем, який приготують на ваш смак. А ось прохолодним ранком або вночі приємно зігрітися та підбадьоритися горнятком зернової кави – у магазинах встановлені сучасні кавові машини.Цікаво, що під час однієї зі своїх нещодавніх поїздок Україною президентзавітав за стаканчиком кави саме до супермаркету «АТБ», адже тут зручно, комфортно та дуже смачно.Подбали в «АТБ» і про клієнтів, які приїжджають за продуктами на власному авто. Біля магазинів облаштовані просторі паркувальні майданчики зі зрозумілою схемою руху та камерами відеоспостереження. Місце для авто тут знайдеться будь-якого часу доби.У магазинах цієї торговельної мережі зараз реалізують ще один цікавий проєкт – встановлюють поштомати «Нової пошти». Це дозволить об'єднати похід за продуктами з отриманням посилки.Приходячи в «АТБ», клієнт має реальну можливість економити значні кошти. Ціни на будь-які продукти в торговельній мережі «АТБ» традиційно нижчі за середньоринкові на 10–15%. Компанія працює безпосередньо з виробниками, не використовує послуг посередників, мінімізувала витрати на рекламу тощо. Також в супермаркетах «АТБ» діють щотижневі акційні пропозиції, є бонусна програма, тож ціна може бути знижена на 40% і навіть більше.Одним із найважливіших питань для клієнта є якість продуктів. Мережа «АТБ», яка на українському ринку ритейлу працює вже понад чверть століття, її гарантує. Компанія збудувала складну багаторівневу систему контролю якості. Проводять внутрішні планові перевірки і суворі міжнародні аудити. Супермаркети «АТБ» уже кілька років проходять сертифікацію на відповідність загальновизнаному стандарту ISO 22000:2005. В його основу покладено принципи ретельного контролю всього шляху продукту: виробництво, зберігання, транспортування.Цікаво, що до контролю якості компанія долучила навіть найсуворіших ревізорів – мільйони власних клієнтів. В усіх маркетах мережі діє програма «Гарантія свіжості». За її умовами кожному, хто виявив прострочений товар, компенсують грошима його вартість у трикратному розмірі. Тож до численних магазинів «АТБ», у тому числі й у Луцьку, потрапляють тільки якісні продукти.Слід також зазначити, що клієнти найбільшої торговельної мережі країни можуть розраховувати і на цінні призи. Наприклад, у цьому році компанія провела безпрецедентну за масштабом, географією та призовим фондом акцію «В «АТБ» купуй – АВТО наближай!». Всього за 15 днів серед покупців «АТБ» були розіграні п'ятнадцять новеньких іномарок. Сміливому проєкту не завадили навіть пандемія коронавірусу та національний карантин. Через останній лише довелося трохи змістити дату нагородження переможців.Найпотужніший ритейлер країни допомагає кожному покупцеві економити сімейний бюджет, придбавати гарантовано якісні продукти та завжди отримувати тільки позитивні емоції.