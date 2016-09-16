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У Луцьку покрали картини з під'їзду

У Луцьку покрали картини з під'їзду
У Луцьку в під'їзді багатоповерхівки вкрали картини, які повісила місцева мешканка, волонтерка Ната Толмачова.

У Facebook вона опублікувала світлину стіни, на якій були предмети мистецтва та написала: "Ще день тому вона була завішена різними картинами: одна подарована мені добрим другом, придбана на аукціоні на користь хворої дитини; дві інші зроблені нами з паєток - смішні пінгвіни та нарядний папуга; ще одна з моїх старих запасів. Колись ще була маленька бісерна, її вкрали за кілька тижнів. Ці ж протримались кілька років. А зараз перед новим роком комусь краси різко не вистачило у власній берлозі? Картинки з під'їзду? Люди, ви серйозно?"

"Я єдина якось старалась прикрасити під'їзд до свят. І просто, щоб було хоч трішки гарного в тій буденності. Тепер вкрали й те. Я просто в тихому розпачі. Чужі того зробити не могли. Це зробили свої. Ті, які крали штучні квіти з букету і гірлянди з ялинкових гілок", - написала жінка.


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Теги: крадіжка, картини, під'їзд
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Коментарі 4
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а то не люди... то полішва, що видерлась з сіл на поверхи...
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неперевершеній тязі поліщуків до прекрасного! Молодці чуваки.
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ну не має слів той Колхоз
яка європа
впусти ту саму польшу то смітників наберуть додому
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хто автор шедеврів?
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