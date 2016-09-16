У Луцьку покрали картини з під'їзду
Сьогодні, 08:06
У Луцьку в під'їзді багатоповерхівки вкрали картини, які повісила місцева мешканка, волонтерка Ната Толмачова.
У Facebook вона опублікувала світлину стіни, на якій були предмети мистецтва та написала: "Ще день тому вона була завішена різними картинами: одна подарована мені добрим другом, придбана на аукціоні на користь хворої дитини; дві інші зроблені нами з паєток - смішні пінгвіни та нарядний папуга; ще одна з моїх старих запасів. Колись ще була маленька бісерна, її вкрали за кілька тижнів. Ці ж протримались кілька років. А зараз перед новим роком комусь краси різко не вистачило у власній берлозі? Картинки з під'їзду? Люди, ви серйозно?"
"Я єдина якось старалась прикрасити під'їзд до свят. І просто, щоб було хоч трішки гарного в тій буденності. Тепер вкрали й те. Я просто в тихому розпачі. Чужі того зробити не могли. Це зробили свої. Ті, які крали штучні квіти з букету і гірлянди з ялинкових гілок", - написала жінка.
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У Facebook вона опублікувала світлину стіни, на якій були предмети мистецтва та написала: "Ще день тому вона була завішена різними картинами: одна подарована мені добрим другом, придбана на аукціоні на користь хворої дитини; дві інші зроблені нами з паєток - смішні пінгвіни та нарядний папуга; ще одна з моїх старих запасів. Колись ще була маленька бісерна, її вкрали за кілька тижнів. Ці ж протримались кілька років. А зараз перед новим роком комусь краси різко не вистачило у власній берлозі? Картинки з під'їзду? Люди, ви серйозно?"
"Я єдина якось старалась прикрасити під'їзд до свят. І просто, щоб було хоч трішки гарного в тій буденності. Тепер вкрали й те. Я просто в тихому розпачі. Чужі того зробити не могли. Це зробили свої. Ті, які крали штучні квіти з букету і гірлянди з ялинкових гілок", - написала жінка.
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