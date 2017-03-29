«Тепелен» готовий дати боргову розстрочку «Луцьктеплу»

Підприємство «Тепелен» готове дати відстрочку для погашення боргу державному комунальному підприємству «Луцьктепло» терміном на 2-3 місяці. Натомість ДКП має принаймні частково погасити домовлену частину боргу.Про це стало відомо 27 грудня час зборів трудового колективу на державному комунальному підприємстві «Луцьктепло».Перший заступник директора товариства «Тепелен»розповів, що із червня йде дискусія стосовно того, чи має компанія взагалі право стягувати борги. Підприємство у 2012 році придбало право цих вимог та розрахувалося за операцію«Цей борг 28 мільйонів, реальний. Він не надуманий і справді існує...«Тепелен» придбав цей борг належним чином», - додав Денисюк. Проте його прибали не в ТзОВ «Східноєвропейська теплоенергогенеруюча компанія», а в ішої компанії, якій вже встигли «перепродати». Відтак, «Тепелен» правомірно хоче стягувати борги, є й підтвердження попереднього керівництва «Луцьктепла» стосвно заборгованості.Однак останнім часом велися розмови, що борг не підлягає погашенню. Тому підприємство звернулося до ДКП «Луцьктепло» на початку літа та повідомило про намір стягоувати кошти. Однак тоді «Луцьктепло» не змогло б підготуватися до початку опалювального сезону. Проте за словами посадовця, ця ситуація і борг ніколи не стане зручним для ДКП.«Ми не заперечували стосовно рахунка, який буде вільним для сплати заробітної плат», - наголосив Денисюк. Однак у суді «Луцьтепло» підтвердило, що добровільно не погасило жодної частки навіть у час, коли на рахунках підприємства були кошти.«Ми готові взяти участь в судовому засіданні, аби дати відсторчку для погашення боргу на 2-3 місяці. Це буде розстрочка, будуть звільнені розрахункові рахунки. Але ми б хотіли, щоб «Луцьктепло» сплатило «Тепелену» якусь домовлену частину боргу. Якщо це справді буде зроблено, ми розглянемо питання реструктуризації. Якщо ж борг не визнається, то я тут даремно присутній», - підсумував Денисюк.Працівники Луцьктепла почали вигукувати, що боргу немає та такий варіант не підходить. Запропонували натомість подати на стягнення коштів із державного боргу за субсидії перед «Луцьтеплом».«Подайте в суд на державу», - вигукували люди.