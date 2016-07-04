У Ковелі здійснили мрії дітей військових. ФОТО





Головною метою акції, яка уже стала доброю традицією, є маленька допомога діткам військових, що поклали життя та втратили здоров'я на неоголошеній війні, - йдеться на



Над реалізацією проекту працювала велика команда помічників Чудотворця.



Цьогоріч понад 70 дітей загиблих та поранених учасників антитерористичної операції отримали від святого Миколая омріяні подарунки.



Казкове дійство для хлопчиків й дівчаток відбувалося на базі Центру НПВ "СІЧ". Лунали новорічно-різдвяні мелодії, діти гуртом прикрашали головну новорічну красуню - ялинку, з радістю вітали святого Миколая.



Завітала на захід волонтер Корпусу Миру США в Україні Кесіді Кремтон. За іронією долі, найбільше християнське свято (Західного обряду) Різдво Христове, яке вперше волонтер зустрічала не вдома, збіглося з днем проведення проекту “Подаруй мрію дитині Героя!” Дівчина познайомилась з дітворою, навчила їх співати американських колядок.



Організатори підготували цікаві конкурси та ігри.



У ролі Миколая люб'язно погодився виступити протоієрей отець Іван Оринчак. Маленькі учасники акції влаштували йому перевірку і попросили подарувати мрію одній з помічниць, яка дуже хотіла навчитись співати як справжня зірка. І Чудотворець виконав її бажання.



Прийшов час господарю свята виконати і свою головну місію — передати подарунки чемним діткам Героїв, які йому допомагали готувати благодійники з різних куточків світу — Фінляндії, Німеччини, США, Ізраїлю, Києва, Львова, Луцька, Харкова, Володимира-Волинського, Дніпра, Кривого Рогу, Житомира, Тернополя, Ковеля.



В обмін на гостинці юні ковельчани виконували спеціальні завдання: розповідали про добрі справи, які зробили протягом року, відгадували загадки, наймолодші декламували вірші.



Найбільше пощастило Даринці Артемук. Їй єдиній випала можливість найближче поспілкуватись зі святим Миколаєм.



Кожній дитині вручили персональні подарунки. У залі панувала справжня різдвяно-новорічна казка — діти не стримували своїх емоцій від отриманих подарунків, адже їхні дитячі мрії здійснилися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі завдяки спільним зусиллям ГО «Велика ідея» та Волинського обласного центру військово-патріотичного виховання «Волинська січ» реалізували благодійний проект "Подаруй мрію дитині Героя!".Головною метою акції, яка уже стала доброю традицією, є маленька допомога діткам військових, що поклали життя та втратили здоров'я на неоголошеній війні, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Над реалізацією проекту працювала велика команда помічників Чудотворця.Цьогоріч понад 70 дітей загиблих та поранених учасників антитерористичної операції отримали від святого Миколая омріяні подарунки.Казкове дійство для хлопчиків й дівчаток відбувалося на базі Центру НПВ "СІЧ". Лунали новорічно-різдвяні мелодії, діти гуртом прикрашали головну новорічну красуню - ялинку, з радістю вітали святого Миколая.Завітала на захід волонтер Корпусу Миру США в Україні. За іронією долі, найбільше християнське свято (Західного обряду) Різдво Христове, яке вперше волонтер зустрічала не вдома, збіглося з днем проведення проекту “Подаруй мрію дитині Героя!” Дівчина познайомилась з дітворою, навчила їх співати американських колядок.Організатори підготували цікаві конкурси та ігри.У ролі Миколая люб'язно погодився виступити протоієрей отецьМаленькі учасники акції влаштували йому перевірку і попросили подарувати мрію одній з помічниць, яка дуже хотіла навчитись співати як справжня зірка. І Чудотворець виконав її бажання.Прийшов час господарю свята виконати і свою головну місію — передати подарунки чемним діткам Героїв, які йому допомагали готувати благодійники з різних куточків світу — Фінляндії, Німеччини, США, Ізраїлю, Києва, Львова, Луцька, Харкова, Володимира-Волинського, Дніпра, Кривого Рогу, Житомира, Тернополя, Ковеля.В обмін на гостинці юні ковельчани виконували спеціальні завдання: розповідали про добрі справи, які зробили протягом року, відгадували загадки, наймолодші декламували вірші.Найбільше пощастило. Їй єдиній випала можливість найближче поспілкуватись зі святим Миколаєм.Кожній дитині вручили персональні подарунки. У залі панувала справжня різдвяно-новорічна казка — діти не стримували своїх емоцій від отриманих подарунків, адже їхні дитячі мрії здійснилися.

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