Родичі українки, яку по-звірячому вбили в Італії, чекають на експертизу
29 грудень, 17:41
Матір українки Софії Мельник не вірить у повідомлення про загибель її доньки в Італії.
Про це пані Валентина розповіла ТСН.
Жінка вважає повідомлення в пресі та повідомлення поліції неправдою, і вірить, що Софія знайдеться живою.
"Я чекаю на аналізи ДНК. Я не вірю, що це моя донька", - сказала Валентина.
Валентина зазначила, що дізналась про події 21 грудня. На той момент вона перебувала в Італії та здала зразки ДНК для перевірки. Результати їй обіцяли надати найближчими днями, але досі офіційного висновку вона не отримала, тому сподівається на краще.
Крім того, матір називає неправдою повідомлення про численні романи її доньки та версії, озвучені в пресі. Каже, що її доньку могли кохати багато чоловіків, але це не означає, що вона відповідала взаємністю. Єдине, що відповідає дійсності, каже, - це опубліковані фотографії Софії.
Крім того, неправдою є те, що Софія мешкала в Італії 10 років. Вона перебувала в цій країні від 2001-го.
Нагадаємо,у горах італійської провінції Тревізо в Італії з численними синцями та подряпинами знайшли тіло українки
знайшли тіло загиблої українки.
Місцева преса повідомляє, що це - перекладачка з Києва Софія Мельник зникла минулого місяця. Чоловік, з яким Софія жила в Італії, згодом наклав на себе руки.
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Про це пані Валентина розповіла ТСН.
Жінка вважає повідомлення в пресі та повідомлення поліції неправдою, і вірить, що Софія знайдеться живою.
"Я чекаю на аналізи ДНК. Я не вірю, що це моя донька", - сказала Валентина.
Валентина зазначила, що дізналась про події 21 грудня. На той момент вона перебувала в Італії та здала зразки ДНК для перевірки. Результати їй обіцяли надати найближчими днями, але досі офіційного висновку вона не отримала, тому сподівається на краще.
Крім того, матір називає неправдою повідомлення про численні романи її доньки та версії, озвучені в пресі. Каже, що її доньку могли кохати багато чоловіків, але це не означає, що вона відповідала взаємністю. Єдине, що відповідає дійсності, каже, - це опубліковані фотографії Софії.
Крім того, неправдою є те, що Софія мешкала в Італії 10 років. Вона перебувала в цій країні від 2001-го.
Нагадаємо,у горах італійської провінції Тревізо в Італії з численними синцями та подряпинами знайшли тіло українки
знайшли тіло загиблої українки.
Місцева преса повідомляє, що це - перекладачка з Києва Софія Мельник зникла минулого місяця. Чоловік, з яким Софія жила в Італії, згодом наклав на себе руки.
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