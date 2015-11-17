вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький «політех» і митниця домовилися про співпрацю

Луцький «політех» і митниця домовилися про співпрацю
Волинська митниця ДФС співпрацюватиме з університетами України та Польщі в рамках реалізації проекту добросусідства ЄС.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці.

"Ми завжди підтримаємо ініціативи, спрямовані на підвищення кваліфікації нашого колективу", – прокоментував начальник митниці Віктор Кривіцький результати зустрічі із ректором Луцького національного технічного університету Петром Савчуком.

На зустрічі домовились про співпрацю в рамках реалізації проекту "Співпраця університетів, що підтримують розвиток безпеки та кризового менеджменту між прикордонними регіонами Любліна та Луцька", який буде фінансуватись з коштів ЄС за інструментом добросусідства Польща-Україна-Білорусь на 2014-2020 роки. З польського боку партнером ЛНТУ виступить Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ.

Проект затверджений до фінансування за результатами конкурсу, оголошеного відповідно до стратегічної тематичної цілі "Покращення управління кордонами, управління безпекою, мобільністю та міграцією". У документі передбачається, що ЄС підтримає спільну діяльність, спрямовану на прозорість і ефективність процедур прикордонного і митного контролю. Ці заходи повинні забезпечити прискорення процедур та привести до очікуваного результату – швидкого і безпечного перетину кордону.

У 2018 році, згідно з проектом, відбуватимуться наукові дослідження, обмін досвідом та навчання для запровадження кращих європейських практик у роботі волинських митників та прикордонників.

Луцький «політех» і митниця домовилися про співпрацю
Луцький «політех» і митниця домовилися про співпрацю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська митниця, Луцький національний технічний університет, співпраця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
Палицю перевірить НАБУ, – ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кличко пояснив, чому відмовився від реваншу з Джошуа
29 грудень, 22:06
Зі сміхом та сльозами: у центрі Луцька вітали звільнених бійців. ФОТО
29 грудень, 21:11
Луцький «політех» і митниця домовилися про співпрацю
29 грудень, 20:51
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
29 грудень, 20:38
У Луцьку понад півсотні іноземців взяли «Шлюб за добу»
29 грудень, 20:26
Схожі новини
Волинську митницю віддадуть в управління британцям Волинську митницю віддадуть в управління британцям
17 листопад, 2015, 14:47
На Волині затримали двох «наркокур'єрів» На Волині затримали двох «наркокур'єрів»
19 грудень, 09:33
На «Ягодині» вилучили півтонни сала На «Ягодині» вилучили півтонни сала
30 листопад, 10:22
Митники Волині повідомили, скільки матеріалів про злочини передали правоохоронцям Митники Волині повідомили, скільки матеріалів про злочини передали правоохоронцям
29 листопад, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
29 грудень, 20:38
 2
Як у Луцьку зустрічали звільнених з полону Артема Віндюка та Володимира Гізуна. ФОТО
29 грудень, 22:46
 1
Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО
29 грудень, 18:17
 1
Святкова фура від Coca-Cola в Луцьку. ФОТО
29 грудень, 16:55
 1
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
29 грудень, 12:21
 1
Медіа
відео
1/8