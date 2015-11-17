Луцький «політех» і митниця домовилися про співпрацю
29 грудень, 20:51
Волинська митниця ДФС співпрацюватиме з університетами України та Польщі в рамках реалізації проекту добросусідства ЄС.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці.
"Ми завжди підтримаємо ініціативи, спрямовані на підвищення кваліфікації нашого колективу", – прокоментував начальник митниці Віктор Кривіцький результати зустрічі із ректором Луцького національного технічного університету Петром Савчуком.
На зустрічі домовились про співпрацю в рамках реалізації проекту "Співпраця університетів, що підтримують розвиток безпеки та кризового менеджменту між прикордонними регіонами Любліна та Луцька", який буде фінансуватись з коштів ЄС за інструментом добросусідства Польща-Україна-Білорусь на 2014-2020 роки. З польського боку партнером ЛНТУ виступить Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ.
Проект затверджений до фінансування за результатами конкурсу, оголошеного відповідно до стратегічної тематичної цілі "Покращення управління кордонами, управління безпекою, мобільністю та міграцією". У документі передбачається, що ЄС підтримає спільну діяльність, спрямовану на прозорість і ефективність процедур прикордонного і митного контролю. Ці заходи повинні забезпечити прискорення процедур та привести до очікуваного результату – швидкого і безпечного перетину кордону.
У 2018 році, згідно з проектом, відбуватимуться наукові дослідження, обмін досвідом та навчання для запровадження кращих європейських практик у роботі волинських митників та прикордонників.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці.
"Ми завжди підтримаємо ініціативи, спрямовані на підвищення кваліфікації нашого колективу", – прокоментував начальник митниці Віктор Кривіцький результати зустрічі із ректором Луцького національного технічного університету Петром Савчуком.
На зустрічі домовились про співпрацю в рамках реалізації проекту "Співпраця університетів, що підтримують розвиток безпеки та кризового менеджменту між прикордонними регіонами Любліна та Луцька", який буде фінансуватись з коштів ЄС за інструментом добросусідства Польща-Україна-Білорусь на 2014-2020 роки. З польського боку партнером ЛНТУ виступить Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ.
Проект затверджений до фінансування за результатами конкурсу, оголошеного відповідно до стратегічної тематичної цілі "Покращення управління кордонами, управління безпекою, мобільністю та міграцією". У документі передбачається, що ЄС підтримає спільну діяльність, спрямовану на прозорість і ефективність процедур прикордонного і митного контролю. Ці заходи повинні забезпечити прискорення процедур та привести до очікуваного результату – швидкого і безпечного перетину кордону.
У 2018 році, згідно з проектом, відбуватимуться наукові дослідження, обмін досвідом та навчання для запровадження кращих європейських практик у роботі волинських митників та прикордонників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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