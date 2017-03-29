На кордоні Польщі та України хочуть звести «стіну»

Президент Польщіпідписав спецзакон про боротьбу проти африканської чуми свиней, в якому йдеться про будівництво паркану на кордоні з Україною та Білоруссю.Як повідомляє Укрінформ, загородження довжиною понад тисячу кілометрів встановлять уздовж швидкісних автодоріг в безпосередній близькості до кордону, - пише Новое Время.Крім того, спецзакон вносить зміни до закону про полювання в Польщі.Йдеться про дозволи на відстріл диких кабанів на територіях, які перебувають під охороною. Для цього мисливці можуть взяти оплачувану відпустку до шести днів.Раніше повідомлялося, що орієнтовна вартість будівництва такої огорожі може становити 100 млн злотих (27 млн дол.).Вірус АЧС з'явився на території Польщі в лютому 2014 року і відтоді в країні зафіксовано 49 спалахів цієї хвороби і 380 випадків АЧС у диких кабанів. Найбільше випадків зафіксовано в Люблінському, Підляському і Мазовецькому воєводствах поблизу кордону з Білоруссю.