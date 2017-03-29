Назвали найпопулярніші імена, якими називали новонароджених у Луцьку
30 грудень, 17:21
У 2017 році у Луцьку найбільш популярними іменами, якими називали новонароджених, були Софія, Анна, Анастасія, Олександр, Максим, Макар.
Як повідомили ІА "Конкурент" у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, найчастіше у 2017 році батьки обирали для дівчаток такі імена, як Софія, Анна, Анастасія, Єва, Злата, Мілана, Дарина, Емілія, Вікторія, Уляна, Олександра.
Хлопчиків зареєстрували найбільше з іменами Олександр, Максим, Макар, Роман, Марк, Данило, Тимофій, Давид, Матвій.
Окрім традиційних, чимало батьків називали своїх малят не звичними для українців іменами. Зокрема, дівчаткам давали імена Версавія, Радослава, Домініка, Ліліана, Адель, Божена, Естера, Селена.
Хлопчикам обирали такі оригінальні імена, як Мар'ян, Златослав, Димитрій, Зореслав, Тигран, Ерік, Дамір, Тихон.
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Як повідомили ІА "Конкурент" у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, найчастіше у 2017 році батьки обирали для дівчаток такі імена, як Софія, Анна, Анастасія, Єва, Злата, Мілана, Дарина, Емілія, Вікторія, Уляна, Олександра.
Хлопчиків зареєстрували найбільше з іменами Олександр, Максим, Макар, Роман, Марк, Данило, Тимофій, Давид, Матвій.
Окрім традиційних, чимало батьків називали своїх малят не звичними для українців іменами. Зокрема, дівчаткам давали імена Версавія, Радослава, Домініка, Ліліана, Адель, Божена, Естера, Селена.
Хлопчикам обирали такі оригінальні імена, як Мар'ян, Златослав, Димитрій, Зореслав, Тигран, Ерік, Дамір, Тихон.
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