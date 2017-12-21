Нічний Луцьк: п’яні водії, сімейні «розборки» і наркотики
Сьогодні, 09:15
У Луцьку патрульні запобігли можливому нещастю, затримавши нетверезого водія.
Про це інформує патрульна поліція Луцька у Facebook.
Вчора ввечері на вулиці Гнідавській екіпаж зупинив водія Mercedes-Benz, який розпочав рух взагалі без увімкненого світла в темну пору.
Крім того, цей автомобіль був в орієнтуванні як такий, що пошкодив перед тим майно на вулиці Братковського (порвав ланцюг на приватній території).
31-річний водій від освідування в присутності 2 свідків відмовився, однак всі ознаки сп’яніння мав, тож на нього оформили постанову і протокол. Автомобіль забрала твереза дружина.
Також за день у місті громадяни спричинили кілька дрібних ДТП.
В одному з випадків, на проспекті Соборності, водій Ford зачепив Hyundai і покинув місце пригоди.
Буквально за кілька хвиин винуватця виявили неподалік та доставили на місце, склавши необхідні адмінматеріали.
Крім того, було кілька викликів на сімейні сварки. В одному з них патрульні виявили в кімнаті згорток з речовиною рослинного походження, схожою на коноплю, та пристрій для її куріння.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Загалом, в місті працювали 7 екіпажів, ще 5 екіпажів слідкували за безпекою руху на автошляхах поза Луцьком і стаціонарних постах.
Цієї ж ночі патрульні працювали у посиленому режимі.
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Про це інформує патрульна поліція Луцька у Facebook.
Вчора ввечері на вулиці Гнідавській екіпаж зупинив водія Mercedes-Benz, який розпочав рух взагалі без увімкненого світла в темну пору.
Крім того, цей автомобіль був в орієнтуванні як такий, що пошкодив перед тим майно на вулиці Братковського (порвав ланцюг на приватній території).
31-річний водій від освідування в присутності 2 свідків відмовився, однак всі ознаки сп’яніння мав, тож на нього оформили постанову і протокол. Автомобіль забрала твереза дружина.
Також за день у місті громадяни спричинили кілька дрібних ДТП.
В одному з випадків, на проспекті Соборності, водій Ford зачепив Hyundai і покинув місце пригоди.
Буквально за кілька хвиин винуватця виявили неподалік та доставили на місце, склавши необхідні адмінматеріали.
Крім того, було кілька викликів на сімейні сварки. В одному з них патрульні виявили в кімнаті згорток з речовиною рослинного походження, схожою на коноплю, та пристрій для її куріння.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Загалом, в місті працювали 7 екіпажів, ще 5 екіпажів слідкували за безпекою руху на автошляхах поза Луцьком і стаціонарних постах.
Цієї ж ночі патрульні працювали у посиленому режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Я ж слідкую арррррр