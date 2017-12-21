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Нічний Луцьк: п’яні водії, сімейні «розборки» і наркотики

Нічний Луцьк: п’яні водії, сімейні «розборки» і наркотики
У Луцьку патрульні запобігли можливому нещастю, затримавши нетверезого водія.

Про це інформує патрульна поліція Луцька у Facebook.

Вчора ввечері на вулиці Гнідавській екіпаж зупинив водія Mercedes-Benz, який розпочав рух взагалі без увімкненого світла в темну пору.

Крім того, цей автомобіль був в орієнтуванні як такий, що пошкодив перед тим майно на вулиці Братковського (порвав ланцюг на приватній території).

31-річний водій від освідування в присутності 2 свідків відмовився, однак всі ознаки сп’яніння мав, тож на нього оформили постанову і протокол. Автомобіль забрала твереза дружина.

Також за день у місті громадяни спричинили кілька дрібних ДТП.
В одному з випадків, на проспекті Соборності, водій Ford зачепив Hyundai і покинув місце пригоди.

Буквально за кілька хвиин винуватця виявили неподалік та доставили на місце, склавши необхідні адмінматеріали.

Крім того, було кілька викликів на сімейні сварки. В одному з них патрульні виявили в кімнаті згорток з речовиною рослинного походження, схожою на коноплю, та пристрій для її куріння.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Загалом, в місті працювали 7 екіпажів, ще 5 екіпажів слідкували за безпекою руху на автошляхах поза Луцьком і стаціонарних постах.

Цієї ж ночі патрульні працювали у посиленому режимі.

Нічний Луцьк: п’яні водії, сімейні «розборки» і наркотики
Нічний Луцьк: п’яні водії, сімейні «розборки» і наркотики
Нічний Луцьк: п’яні водії, сімейні «розборки» і наркотики

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Теги: патрульні, поліція, п’яні водії
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Коментарі 1
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На світлинах ж білій день.
А стаття про сіній мерз була.
Я ж слідкую арррррр
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