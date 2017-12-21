Нічний Луцьк: п’яні водії, сімейні «розборки» і наркотики





Про це інформує патрульна поліція Луцька у



Вчора ввечері на вулиці Гнідавській екіпаж зупинив водія Mercedes-Benz, який розпочав рух взагалі без увімкненого світла в темну пору.



Крім того, цей автомобіль був в орієнтуванні як такий, що пошкодив перед тим майно на вулиці Братковського (порвав ланцюг на приватній території).



31-річний водій від освідування в присутності 2 свідків відмовився, однак всі ознаки сп’яніння мав, тож на нього оформили постанову і протокол. Автомобіль забрала твереза дружина.



Також за день у місті громадяни спричинили кілька дрібних ДТП.

В одному з випадків, на проспекті Соборності, водій Ford зачепив Hyundai і покинув місце пригоди.



Буквально за кілька хвиин винуватця виявили неподалік та доставили на місце, склавши необхідні адмінматеріали.



Крім того, було кілька викликів на сімейні сварки. В одному з них патрульні виявили в кімнаті згорток з речовиною рослинного походження, схожою на коноплю, та пристрій для її куріння.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Загалом, в місті працювали 7 екіпажів, ще 5 екіпажів слідкували за безпекою руху на автошляхах поза Луцьком і стаціонарних постах.



Цієї ж ночі патрульні працювали у посиленому режимі.





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