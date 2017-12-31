Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей





Про це повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай, - пише



"На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала у будинку Новий рік. Святкування затяглось, і молоді люди залишились переночувати у будинку і в ніч на друге січня. По обіді до компанії завітав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів та викликав швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.



Остаточного висновку щодо причин смерті поки немає, однак попередньо розглядається версія, що юнаки та дівчина отруїлися чадним газом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сватове Луганської області після святкування Нового року померли 17-річні хлопець та дівчина, а також ще один 19-річний юнак.Про це повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай, - пише ТСН "На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала у будинку Новий рік. Святкування затяглось, і молоді люди залишились переночувати у будинку і в ніч на друге січня. По обіді до компанії завітав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів та викликав швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.Остаточного висновку щодо причин смерті поки немає, однак попередньо розглядається версія, що юнаки та дівчина отруїлися чадним газом.

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