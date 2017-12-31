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Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей

Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей
У селі Сватове Луганської області після святкування Нового року померли 17-річні хлопець та дівчина, а також ще один 19-річний юнак.

Про це повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай, - пише ТСН.

"На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала у будинку Новий рік. Святкування затяглось, і молоді люди залишились переночувати у будинку і в ніч на друге січня. По обіді до компанії завітав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів та викликав швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Остаточного висновку щодо причин смерті поки немає, однак попередньо розглядається версія, що юнаки та дівчина отруїлися чадним газом. 
Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей
Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей
Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей


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Теги: смерть, чадний газ, Луганщина
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