Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей
Сьогодні, 12:07
У селі Сватове Луганської області після святкування Нового року померли 17-річні хлопець та дівчина, а також ще один 19-річний юнак.
Про це повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай, - пише ТСН.
"На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала у будинку Новий рік. Святкування затяглось, і молоді люди залишились переночувати у будинку і в ніч на друге січня. По обіді до компанії завітав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів та викликав швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Остаточного висновку щодо причин смерті поки немає, однак попередньо розглядається версія, що юнаки та дівчина отруїлися чадним газом.
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Про це повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай, - пише ТСН.
"На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала у будинку Новий рік. Святкування затяглось, і молоді люди залишились переночувати у будинку і в ніч на друге січня. По обіді до компанії завітав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів та викликав швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Остаточного висновку щодо причин смерті поки немає, однак попередньо розглядається версія, що юнаки та дівчина отруїлися чадним газом.
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