Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО





Про це повідомляється на сторінці муніципальної варти у мережі



Так, подвір’я на проспекті Соборності 25а та 25б буквально були "всіяні" автомобілями. Водії залишили їх поміж деревами та перетворили колись зелені газони на суцільне болото.



"Герої паркування, мабуть, не задумуються над тим, де влітку гратимуться їхні діти. Їм головне вибрати найкраще місце для свого чотириколісного друга", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти здійснили черговий рейд на водіїв, які порушують правила паркування.Про це повідомляється на сторінці муніципальної варти у мережі Facebook Так, подвір’я на проспекті Соборності 25а та 25б буквально були "всіяні" автомобілями. Водії залишили їх поміж деревами та перетворили колись зелені газони на суцільне болото."Герої паркування, мабуть, не задумуються над тим, де влітку гратимуться їхні діти. Їм головне вибрати найкраще місце для свого чотириколісного друга", - йдеться в повідомленні.

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