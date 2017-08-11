вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО

Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО
У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти здійснили черговий рейд на водіїв, які порушують правила паркування.

Про це повідомляється на сторінці муніципальної варти у мережі Facebook.

Так, подвір’я на проспекті Соборності 25а та 25б буквально були "всіяні" автомобілями. Водії залишили їх поміж деревами та перетворили колись зелені газони на суцільне болото.

"Герої паркування, мабуть, не задумуються над тим, де влітку гратимуться їхні діти. Їм головне вибрати найкраще місце для свого чотириколісного друга", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А де евакуатор?
Відповісти
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит
Сьогодні, 13:10
Подробиці аварії у Ковелі, де автобус збив жінку
Сьогодні, 13:04
Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО
Сьогодні, 12:49
У Луцьку для дітей атовців організовують танцювальний конкурс
Сьогодні, 12:19
Смертельне святкування: на Луганщині померло троє молодих людей
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
Паркуюсь як хочу: у Луцьку «ловили» автохамів Паркуюсь як хочу: у Луцьку «ловили» автохамів
11 серпень, 2017, 10:35
У Луцьку знайшли гараж з «великим уловом» номерів для автівок У Луцьку знайшли гараж з «великим уловом» номерів для автівок
20 липень, 2017, 10:47
На Волині волонтери погасили борг за авто, яке поїхало в зону АТО На Волині волонтери погасили борг за авто, яке поїхало в зону АТО
01 січень, 20:01
На Волині виявили авто, яке розшукував Інтерпол На Волині виявили авто, яке розшукував Інтерпол
31 грудень, 2017, 23:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку сміттю дали «друге дихання»
02 січень, 09:40
 3
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
02 січень, 10:26
 1
П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит
Сьогодні, 13:10
 0
Подробиці аварії у Ковелі, де автобус збив жінку
Сьогодні, 13:04
 0
Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8