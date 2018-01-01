П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит

У Луцьку водій у стані сп’яніння вчинив аварію в центрі міста.Сьогодні, близько 11 години, екіпаж патрульних прибув на виклик про ДТП на перехресті проспекту Волі-вулиці Шопена, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.Тут водій Citroën на іноземній реєстрації не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, збивши рекламний щит, дерево і огородження.В автопригоді ніхто не постраждав.Чоловік був у стані сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,30 проміле алкоголю в крові, що майже в 7 разів вище від допустимої норми 0,2.На нього оформили 2 протоколи та 1 постанову.