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П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит

П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит
У Луцьку водій у стані сп’яніння вчинив аварію в центрі міста.

Сьогодні, близько 11 години, екіпаж патрульних прибув на виклик про ДТП на перехресті проспекту Волі-вулиці Шопена, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Тут водій Citroën на іноземній реєстрації не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, збивши рекламний щит, дерево і огородження.
В автопригоді ніхто не постраждав.

Чоловік був у стані сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,30 проміле алкоголю в крові, що майже в 7 разів вище від допустимої норми 0,2.

На нього оформили 2 протоколи та 1 постанову.

П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит
П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит
П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит

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Теги: аварія, центр Луцька
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