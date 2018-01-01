П'яна аварія в центрі Луцька: водій збив дерево і рекламний щит
Сьогодні, 13:10
У Луцьку водій у стані сп’яніння вчинив аварію в центрі міста.
Сьогодні, близько 11 години, екіпаж патрульних прибув на виклик про ДТП на перехресті проспекту Волі-вулиці Шопена, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Тут водій Citroën на іноземній реєстрації не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, збивши рекламний щит, дерево і огородження.
В автопригоді ніхто не постраждав.
Чоловік був у стані сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,30 проміле алкоголю в крові, що майже в 7 разів вище від допустимої норми 0,2.
На нього оформили 2 протоколи та 1 постанову.
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Сьогодні, близько 11 години, екіпаж патрульних прибув на виклик про ДТП на перехресті проспекту Волі-вулиці Шопена, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Тут водій Citroën на іноземній реєстрації не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, збивши рекламний щит, дерево і огородження.
В автопригоді ніхто не постраждав.
Чоловік був у стані сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,30 проміле алкоголю в крові, що майже в 7 разів вище від допустимої норми 0,2.
На нього оформили 2 протоколи та 1 постанову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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