У Харкові горіла багатоповерхівка: є загиблі
03 січень, 17:01
У Харкові в ніч на 3 січня в житловому 6-поверховому будинку сталася велика пожежа.
Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Харківській області.
За даними рятувальників, пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі і по дерев'яних конструкціях швидко поширилася на сусіднє житлове приміщення і горище.
"Загальна площа пожежі склала більше 250 квадратних метрів", – йдеться в повідомленні.
Двох людей, 50-річну господиню квартири, де виникла пожежа, і її 56-річного співмешканця, врятувати так і не вдалося – їх тіла виявили серед уламків
Під час боротьби з вогнем рятувальники евакуювали 16 осіб – жителів верхніх поверхів.
На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло три години. Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Харківській області.
За даними рятувальників, пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі і по дерев'яних конструкціях швидко поширилася на сусіднє житлове приміщення і горище.
"Загальна площа пожежі склала більше 250 квадратних метрів", – йдеться в повідомленні.
Двох людей, 50-річну господиню квартири, де виникла пожежа, і її 56-річного співмешканця, врятувати так і не вдалося – їх тіла виявили серед уламків
Під час боротьби з вогнем рятувальники евакуювали 16 осіб – жителів верхніх поверхів.
На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло три години. Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем.
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