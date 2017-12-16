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У Харкові горіла багатоповерхівка: є загиблі

У Харкові горіла багатоповерхівка: є загиблі
У Харкові в ніч на 3 січня в житловому 6-поверховому будинку сталася велика пожежа.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі і по дерев'яних конструкціях швидко поширилася на сусіднє житлове приміщення і горище.

"Загальна площа пожежі склала більше 250 квадратних метрів", – йдеться в повідомленні.

Двох людей, 50-річну господиню квартири, де виникла пожежа, і її 56-річного співмешканця, врятувати так і не вдалося – їх тіла виявили серед уламків

Під час боротьби з вогнем рятувальники евакуювали 16 осіб – жителів верхніх поверхів.

На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло три години. Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем.


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Теги: пожежа, Харків
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