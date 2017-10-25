Попри обіцянки влади, в Луцьку досі не працюють півсотні ліфтів





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У Луцьку досі не працює понад півсотні аварійних ліфтів, які зупинили на ремонт після трагедії, коли один з підйомників розчавив молоду жінку. Зупинені ліфти опечатали і обіцяли запустити ще до Нового року. Але більшість так і стоять не відремонтованими.



Зокрема ліфт в одному із луцьких будинків не працює вже більше трьох місяців. Його, як і ще 76 аварійних по місту, місцева влада зупинили після страшної трагедії в Луцьку. Тоді один з підйомників розчавив молоду жінку. І тепер мешканці будинків побоюються старих підйомників, адже вони часто виходять з ладу.



Зупинені ліфти обіцяли відремонтувати або поміняти на нові. Планували зробити це до Нового року. Але грошей не вистачило.



Як повідомляє комунальна влада, провести модернізацію одного ліфта коштує близько 400 тисяч гривен. Для міста, як і для жителів, це непосильна сума.



Тому в Луцьку вирішили ремонтувати тільки кабіни. 70 відсотків вартості повинна покрити міськрада, а 30 – зібрати мешканці під'їзду. Від людей надійшло неповних сто тисяч, влада ж виділила мільйон. Серед зупинених ліфтів відремонтували трохи більше чверті. Однак жителі навіть оновленими підйомниками побоюються користуватися.



Інженери запевняють, що підйомники ремонтують на совість. Перш ніж ліфти запустити в експлуатацію, їх тричі перевіряє експертна група.



Але головна проблема – після такого ремонту 20-ти ліфтів максимальний термін їх використання становить 5 років. Далі – повна зупинка і реконструкція. Щоб машини прослужили довше, Луцьк уклав договір з рівненськими інженерами. Вони повинні відремонтувати ще 30 підйомників, але вже капітально.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зупинені ліфти у Луцьку опечатали і обіцяли запустити ще до Нового року, але більшість так і стоять не відремонтованими.Про це повідомляє Сегодня У Луцьку досі не працює понад півсотні аварійних ліфтів, якіпісля трагедії, коли один з підйомників розчавив молоду жінку. Зупинені ліфти опечатали і обіцяли запустити ще до Нового року. Але більшість так і стоять не відремонтованими.Зокрема ліфт в одному із луцьких будинків не працює вже більше трьох місяців. Його, як і ще 76 аварійних по місту, місцева влада зупинили після страшної трагедії в Луцьку. Тоді один з підйомників розчавив молоду жінку. І тепер мешканці будинків побоюються старих підйомників, адже вони часто виходять з ладу.Зупинені ліфти обіцяли відремонтувати або поміняти на нові. Планували зробити це до Нового року. Але грошей не вистачило.Як повідомляє комунальна влада, провести модернізацію одного ліфта коштує близько 400 тисяч гривен. Для міста, як і для жителів, це непосильна сума.Тому в Луцьку вирішили ремонтувати тільки кабіни. 70 відсотків вартості повинна покрити міськрада, а 30 – зібрати мешканці під'їзду. Від людей надійшло неповних сто тисяч, влада ж виділила мільйон. Серед зупинених ліфтів відремонтували трохи більше чверті. Однак жителі навіть оновленими підйомниками побоюються користуватися.Інженери запевняють, що підйомники ремонтують на совість. Перш ніж ліфти запустити в експлуатацію, їх тричі перевіряє експертна група.Але головна проблема – після такого ремонту 20-ти ліфтів максимальний термін їх використання становить 5 років. Далі – повна зупинка і реконструкція. Щоб машини прослужили довше, Луцьк уклав договір з рівненськими інженерами. Вони повинні відремонтувати ще 30 підйомників, але вже капітально.

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