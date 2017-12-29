Назвали нові тарифи на холодну воду в Луцьку

КП «Луцькводоканал» опубліковало нові тарифи на холодну воду, які затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.Про це повідомили у прес-службі водоканалу.Нацкомісія встановила для КП «Луцькводоканал» нові тарифи:- на централізоване водопостачання – 4,82 гривні за кубометр (без ПДВ)- на централізоване водовідведення – 5,09 гривні за кубометр (без ПДВ)- послугу з централізованого постачання холодної води – 5,23 гривні за кубометр (без ПДВ)- послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 5,49 гривні за кубометр (без ПДВ).