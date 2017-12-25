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У Запоріжжі пікетують церкву, в якій відмовилися відспівувати дитину

У Запоріжжі пікетують церкву, в якій відмовилися відспівувати дитину
Відмова священика Української православної церкви (Московського патріархату) відспівати загиблу 2-річну дитину спровокувала хвилю невдоволення в Запоріжжі, а згодом і по всій країні.

Місцеві мешканці висловлюють свій протест за допомогою флешмобу. До храмів МП в Запоріжжі несуть іграшки та поширюють у соцмережах світлини з хештегом #принеси_ляльку (або: #принеси_куклу), - пише Новое Время.

Один з учасників ініціативи додав напис: "Дитина не винна".

Нагадаємо, у Запоріжжі 2-річний малюк став випадковою жертвою самогубця. 31 грудня на дитину впав самогубець, який вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

У подальшому батьки організували похорони. Напередодні батько дитини Роман Поліщук розповів, що під час похорон священик УПЦ МП відмовився відспівувати малюка, оскільки його хрестили в Київському патріархаті. Згодом їм відмовив ще один храм УПЦ МП. Зрештою обряд здійснили у церкві КП, де й хрестили хлопчика.

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Теги: Запоріжжя
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