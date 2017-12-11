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Біатлон: Українка виборола «бронзу» в гонці переслідування

Біатлон: Українка виборола «бронзу» в гонці переслідування
Українка Віта Семеренко виборола "бронзу" у гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Обергофі.

Віта розпочала перегони 22-ю з відставанням від лідера у понад 1 хвилину, - пише УП.

На чотирьох вогневих рубежах українка відстрілялася влучно. Після четвертої стрільби Семеренко пішла на завершальні два кілометри до фінішу вже третьою. Італійці Доротеї Вірер, яка йшла другою, Віта програвала 10 секунд.

А ось за третє місце була справжня боротьба, але Семеренко не дала себе обійт полячці Новаковській, німкені Дальмаєр та "ракеті" Макарайненн.

У результаті Віта Семеренко здобула бронзу. Переможниці гонки Анастасії Кузьміній українка програла 1 хв і 10 секунд, а до другого місця не вистачило 8 секунд.

Юлія Джима та Олена Підгрушна, які долали по одному штрафному колу, посіли 13 та 17 місця відповідно.

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Теги: Віта Семеренко, спорт, біатлон
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