вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11 січня на Волині: гортаючи календар

11 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 11 січня у журналіста та фотографа Оксани Цимбалюк (на фото).

Також сьогодні день народження святкують письменник, журналіст видавець Анатолій Якубюк, керівник ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», заступник голови правління Благодійного фонду «Волинь-2014» Євген Дудка, народний депутат Ігор Гузь, журналіст Софія Січкун та оператор продакшн-студії "Правда Pro" Юрій Ребрик.

Сьогоднішні іменинники – Іван та Марк.

Вітаємо усіх, у кого цей день святковий. Бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.

Також 11 січня згідно з церковним календарем – день, присвячений пам’яті святих мучеників — 14 тисяч немовлят, яких Ірод убив у Віфлеємі. Він розраховував, що серед них буде і немовля Ісус Христос, у якому вбачав свого суперника. Вбиті немовлята стали першими мучениками за Христа.

11 січня 1980 року у Володимирі-Волинському відкрили школу №2.

11 січня 2009 року помер журналіст, завідувач редакції інформації ТВО «Волинське телебачення» Ярослав Сарапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рижков отримав відповідь від поліції у «справі Ткачука»
У «Варти порядку» може змінитися командир
Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі – конфлікт між підприємцями і керівництвом ринку
Сьогодні, 00:50
Ще одного підозрюваного у вбивстві Литкіної затримали у Словенії
Сьогодні, 00:08
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В УПЦ (МП) відреагували на акцію протесту в Луцьку
10 січень, 23:01
Маленька волинянка потребує пересадки нирки
10 січень, 22:24
Схожі новини
10 січня на Волині: гортаючи календар 10 січня на Волині: гортаючи календар
10 січень, 00:00
9 січня на Волині: гортаючи календар 9 січня на Волині: гортаючи календар
09 січень, 00:00
8 січня на Волині: гортаючи календар 8 січня на Волині: гортаючи календар
08 січень, 00:00
7 січня на Волині: гортаючи календар 7 січня на Волині: гортаючи календар
07 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Активіст: Знайшли авто, яке збило 17-річну дівчину в Луцьку
10 січень, 15:27
 1
У «Варти порядку» може змінитися командир
10 січень, 12:41
 1
Екс-депутат: До акції протесту на «Ягодині» причетні контрабандисти
10 січень, 10:22
 1
Біля «Ягодина» - акція протесту
10 січень, 09:54
 1
У Чорнобилі збудували нову електростанцію
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8