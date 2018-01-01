11 січня на Волині: гортаючи календар

День народження 11 січня у журналіста та фотографа(на фото).Також сьогодні день народження святкують письменник, журналіст видавець, керівник ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», заступник голови правління Благодійного фонду «Волинь-2014», народний депутат Ігор Гузь, журналістта оператор продакшн-студії "Правда Pro"Сьогоднішні іменинники – Іван та Марк.Вітаємо усіх, у кого цей день святковий. Бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.Також 11 січня згідно з церковним календарем – день, присвячений пам’яті святих мучеників — 14 тисяч немовлят, яких Ірод убив у Віфлеємі. Він розраховував, що серед них буде і немовля Ісус Христос, у якому вбачав свого суперника. Вбиті немовлята стали першими мучениками за Христа.11 січня 1980 року у Володимирі-Волинському відкрили школу №2.11 січня 2009 року помер журналіст, завідувач редакції інформації ТВО «Волинське телебачення» Ярослав Сарапін.