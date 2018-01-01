11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 11 січня у журналіста та фотографа Оксани Цимбалюк (на фото).
Також сьогодні день народження святкують письменник, журналіст видавець Анатолій Якубюк, керівник ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», заступник голови правління Благодійного фонду «Волинь-2014» Євген Дудка, народний депутат Ігор Гузь, журналіст Софія Січкун та оператор продакшн-студії "Правда Pro" Юрій Ребрик.
Сьогоднішні іменинники – Іван та Марк.
Вітаємо усіх, у кого цей день святковий. Бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.
Також 11 січня згідно з церковним календарем – день, присвячений пам’яті святих мучеників — 14 тисяч немовлят, яких Ірод убив у Віфлеємі. Він розраховував, що серед них буде і немовля Ісус Христос, у якому вбачав свого суперника. Вбиті немовлята стали першими мучениками за Христа.
11 січня 1980 року у Володимирі-Волинському відкрили школу №2.
11 січня 2009 року помер журналіст, завідувач редакції інформації ТВО «Волинське телебачення» Ярослав Сарапін.
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Також сьогодні день народження святкують письменник, журналіст видавець Анатолій Якубюк, керівник ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», заступник голови правління Благодійного фонду «Волинь-2014» Євген Дудка, народний депутат Ігор Гузь, журналіст Софія Січкун та оператор продакшн-студії "Правда Pro" Юрій Ребрик.
Сьогоднішні іменинники – Іван та Марк.
Вітаємо усіх, у кого цей день святковий. Бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.
Також 11 січня згідно з церковним календарем – день, присвячений пам’яті святих мучеників — 14 тисяч немовлят, яких Ірод убив у Віфлеємі. Він розраховував, що серед них буде і немовля Ісус Христос, у якому вбачав свого суперника. Вбиті немовлята стали першими мучениками за Христа.
11 січня 1980 року у Володимирі-Волинському відкрили школу №2.
11 січня 2009 року помер журналіст, завідувач редакції інформації ТВО «Волинське телебачення» Ярослав Сарапін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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