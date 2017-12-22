Рижков отримав відповідь від поліції у «справі Ткачука»

Правоохоронці не виявили достатніх даних, які б вказували на наявність ознак правопорушення з боку депутата Луцької міськрадиПро це у Facebook написав громадський активістНагадаємо, під час попередньої сесії Луцької міськради між ним та позафракційним депутатом Євгенієм Ткачуком. Ткачук штовхнув Рижкова, який упав на стіл.Із цього приводу Рижкову прийшла відповідь«В ході розгляду матеріалів не встановлено достатніх даних ,які вказували на наявність ознак правопорушення депутата Луцької міської ради Ткачука Е.Е.» - процитував Рижков документ.Також активіст процитував законодавство, що може бути доказом у справі про адмінправопорушення.«Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів. ст.173 Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб», - йдеться в дописі.«Хто як думає, що написав депутат в поясненях?» - іронізує Рижков.