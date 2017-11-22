Куплю бивні мамонта, зуби кашалота: дивні оголошення в Луцьку
Сьогодні, 14:22
На вулицях Луцька з'явилися дивні оголошення про купівлю зубів, бивнів та рогів.
Про це в Facebook написала Катерина Філюта. Вона додала фотографії цих оголошень.
Зокрема вказано, що за "гарну" ціну купують бивні моржів, мамонтів, зуби кашалотів та роги сайгака.
Здивування викликає те, що мамонти вимерли тисячоліття тому, кашалоти живуть дуже далеко від Волині, як і моржі. Щодо сайгаків, то у 2002 році Міжнародним союзом охорони природи їх віднесено до видів, що перебувають на межі зникнення.
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Про це в Facebook написала Катерина Філюта. Вона додала фотографії цих оголошень.
Зокрема вказано, що за "гарну" ціну купують бивні моржів, мамонтів, зуби кашалотів та роги сайгака.
Здивування викликає те, що мамонти вимерли тисячоліття тому, кашалоти живуть дуже далеко від Волині, як і моржі. Щодо сайгаків, то у 2002 році Міжнародним союзом охорони природи їх віднесено до видів, що перебувають на межі зникнення.
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Коментарі 1
Сайгаків пів луцька ходить.
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