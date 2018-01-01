Спрогнозували курс долара до кінця січня
Сьогодні, 15:32
Курс гривні до кінця січня 2018 року коливатиметься в діапазоні 28-28,75 грн за долар, а середній курс продажу готівкового євро може коливатися в діапазоні 33,5-35 грн за євро.
Про це йдеться в прогнозі FOREX CLUB, який є у розпорядженні Укрінформу.
«За прогнозами аналітиків ГК FOREX CLUB, курс гривні до кінця січня коливатиметься в діапазоні 28-28,75 грн за долар. Попит на валюту збережеться до середини лютого через високу гривневу ліквідність», – йдеться у повідомленні.
Тиск на національну валюту також робить високий критичний імпорт і спекуляції навколо боргового навантаження.
«Зараз період низької активності експортерів і імпортерів, тому навіть невеликі перепади попиту і пропозиції на міжбанку впливають на ринок. Триває виведення прибутку нерезидентами, зберігаються девальваційні очікування, підвищена гривнева ліквідність і боргове навантаження. Усі ці чинники давлять на гривню і призводять до того, що курс закріпився на позначці вище 28 грн за долар», – зазначає старший аналітик Андрій Шевчишин.
На думку експерта, в міру наближення курсу до позначки 28,75 грн за долар НБУ виходитиме на ринок з продажем валюти.
«Регулятор вже сигналізував ринку про це при підході до 28,5 грн за долар. Очевидно, що поточний дисбаланс носить тимчасовий характер, і в другій половині лютого попит знизиться», – сказав Шевчишин.
Водночас, зростання євро на світових ринках надає підтримку гривні, оскільки Європа є головним торговим партнером України. Зміцнення євро і європейської економіки посилить український експорт. Середній курс продажу готівкового євро в Україні до кінця січня може коливатися в діапазоні 33,5-35 грн за євро.
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Про це йдеться в прогнозі FOREX CLUB, який є у розпорядженні Укрінформу.
«За прогнозами аналітиків ГК FOREX CLUB, курс гривні до кінця січня коливатиметься в діапазоні 28-28,75 грн за долар. Попит на валюту збережеться до середини лютого через високу гривневу ліквідність», – йдеться у повідомленні.
Тиск на національну валюту також робить високий критичний імпорт і спекуляції навколо боргового навантаження.
«Зараз період низької активності експортерів і імпортерів, тому навіть невеликі перепади попиту і пропозиції на міжбанку впливають на ринок. Триває виведення прибутку нерезидентами, зберігаються девальваційні очікування, підвищена гривнева ліквідність і боргове навантаження. Усі ці чинники давлять на гривню і призводять до того, що курс закріпився на позначці вище 28 грн за долар», – зазначає старший аналітик Андрій Шевчишин.
На думку експерта, в міру наближення курсу до позначки 28,75 грн за долар НБУ виходитиме на ринок з продажем валюти.
«Регулятор вже сигналізував ринку про це при підході до 28,5 грн за долар. Очевидно, що поточний дисбаланс носить тимчасовий характер, і в другій половині лютого попит знизиться», – сказав Шевчишин.
Водночас, зростання євро на світових ринках надає підтримку гривні, оскільки Європа є головним торговим партнером України. Зміцнення євро і європейської економіки посилить український експорт. Середній курс продажу готівкового євро в Україні до кінця січня може коливатися в діапазоні 33,5-35 грн за євро.
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