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Де лучанам купатися на Водохреще

Де лучанам купатися на Водохреще
Вважається, що у ніч із 18 на 19 січня вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи духовні та тілесні недуги.

Щороку чимало лучан виявляє бажання скупатися в ополонці на свято Хрещення Господнього. Спеціально для жителів нашого міста ми підібрали найкращі місця для купання:

1. Центральний парк імені Лесі Українки та річка Стир уже давно стали улюбленим місцем для здійснення священного ритуалу. Служителі кафедрального собору Святої Трійці щороку влаштовують святкову літургію для лучан та гостей міста.
Де лучанам купатися на Водохреще


2. Понад двадцять років нараховує традиція освячення води на Теремнівських ставках. Свято розпочинається у Свято-Хрестовоздвиженському храмі, а фіналом традиційно стає виступ самодіяльного колективу місцевого будинку культури.
Де лучанам купатися на Водохреще


3. Унікальна пропозиція цьогоріч у розважальному комплексі Gosti, де воду освятить предстоятель Кафедрального собору Cвятої Трійці, монах Антоній. Аміністрація закладу також пропонує різноманітні розваги, смачні призи, танці та прогулянки лісом.
Де лучанам купатися на Водохреще


4. Ще десять років тому на Водохреще почали робити ополонку на орендованій водоймі у с. Сирники Луцького району. Традиційно тут благословляє людей на очищення та зцілення отець Валентин.
Де лучанам купатися на Водохреще


5. Долучитися до священного ритуалу можна і у с. Боголюби, де окрім духовного оздоровлення традиційно відпочивають за смачним шашликом та запашним глінтвейном.
Де лучанам купатися на Водохреще


6. Особливу традицію на Водохреща мають у с. Баїв. Жителі цього населеного пункту після освячення води запускають у небо феєрверки, "відганяючи чортів". До того ж с. Баїв особливе тим, що тут б'ють джерела і температура води однакова протягом всього року.
Де лучанам купатися на Водохреще


7. Зможуть зануритися у воду і в Гіркій Полонці у джерелі святих Косьми та Дем'яна, де освячення традиційно проводять священики церкви Архистратига Михаїла.

Де лучанам купатися на Водохреще

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Теги: Водохреще, купання, Хрещення Господнє
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