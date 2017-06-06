На Волині збираються збудувати перший сміттєпереробний завод
Сьогодні, 16:33
Залучивши інвестиційні кошти, на Волині планують побудувати сміттєпереробний завод.
Саме тому сьогодні, 16 січня, відбулася зустріч голови облдержадміністрації Володимира Гунчика із потенційними партнерами, - про це повідомили в інформаційній службі ОДА.
Серед низки екологічних питань, які необхідно вирішити в області якнайшвидше – переробка твердих, рідких побутових відходів через будівництво сміттєпереробного заводу.
Майбутня робота відбуватиметься за умови державно-приватного партнерства, де у рамках програми утилізації відходів залучатимуть державні структури, тобто міністерства і відомства, які безпосередньо курують питання.
«Сьогодні ми переговорили про початок роботи у частині створення робочої карти. Потрібно тиждень, максимум десять днів, для того, аби говорити уже про конкретні дії», – розповів Володимир Гунчик.
Наступного тижня, не пізніше четверга, розглядатимуть готову робочу карту запланованого, аби вже до кінця другого кварталу 2018 року провести цілковитий аудит області. До того ж перевірку здійснюватимуть не на основі документів, які надають органи місцевого самоврядування, – фахівці працюватимуть з конкретної робочої групи.
У пріоритеті, безумовно, утилізація та переробка сміття. Однак, планують також отримуватимуть чималі об’єми енергії, для роботи з якою залучатимуть і бізнес.
Відтак, про початок будівництва сміттєпереробного заводу говоритимуть тоді, коли матимуть оцінку економічної ситуації в області, зосередять фінансовий потенціал та передбачать обсяг майбутніх замовлень.
«Завдання: у першому півріччі 2018-го року розпочати реалізацію проекту, затвердивши бізнес-план. Це й було метою нинішньої зустрічі», – прокоментував голова облдержадміністрації.
Що ж до локації підприємства, то під час обговорення майбутні партнери запропонували не прив’язуватися до одного місця, а розпочати утилізацію сміття в окремих пунктах збору. Адже практика розділення заводу та сортувальних ліній уже існує. Фахівці, які працюватимуть над реалізацію проекту, нещодавно відвідали Литву, де бачити реальну роботу підприємства, яке й стане основою для зведення аналога на Волині.
Володимир Гунчик повідомив, що з місцем розташування заводу ще не визначилися, однак попередньо розглядали місто Ковель та прилеглі до нього території. Наразі ж питання опрацьовують.
Наступну зустріч із партнерами керівник найвищої виконавчої гілки влади в області запланував уже наступного тижня, після чого буде розпочато більш конкретну роботу.
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Саме тому сьогодні, 16 січня, відбулася зустріч голови облдержадміністрації Володимира Гунчика із потенційними партнерами, - про це повідомили в інформаційній службі ОДА.
Серед низки екологічних питань, які необхідно вирішити в області якнайшвидше – переробка твердих, рідких побутових відходів через будівництво сміттєпереробного заводу.
Майбутня робота відбуватиметься за умови державно-приватного партнерства, де у рамках програми утилізації відходів залучатимуть державні структури, тобто міністерства і відомства, які безпосередньо курують питання.
«Сьогодні ми переговорили про початок роботи у частині створення робочої карти. Потрібно тиждень, максимум десять днів, для того, аби говорити уже про конкретні дії», – розповів Володимир Гунчик.
Наступного тижня, не пізніше четверга, розглядатимуть готову робочу карту запланованого, аби вже до кінця другого кварталу 2018 року провести цілковитий аудит області. До того ж перевірку здійснюватимуть не на основі документів, які надають органи місцевого самоврядування, – фахівці працюватимуть з конкретної робочої групи.
У пріоритеті, безумовно, утилізація та переробка сміття. Однак, планують також отримуватимуть чималі об’єми енергії, для роботи з якою залучатимуть і бізнес.
Відтак, про початок будівництва сміттєпереробного заводу говоритимуть тоді, коли матимуть оцінку економічної ситуації в області, зосередять фінансовий потенціал та передбачать обсяг майбутніх замовлень.
«Завдання: у першому півріччі 2018-го року розпочати реалізацію проекту, затвердивши бізнес-план. Це й було метою нинішньої зустрічі», – прокоментував голова облдержадміністрації.
Що ж до локації підприємства, то під час обговорення майбутні партнери запропонували не прив’язуватися до одного місця, а розпочати утилізацію сміття в окремих пунктах збору. Адже практика розділення заводу та сортувальних ліній уже існує. Фахівці, які працюватимуть над реалізацію проекту, нещодавно відвідали Литву, де бачити реальну роботу підприємства, яке й стане основою для зведення аналога на Волині.
Володимир Гунчик повідомив, що з місцем розташування заводу ще не визначилися, однак попередньо розглядали місто Ковель та прилеглі до нього території. Наразі ж питання опрацьовують.
Наступну зустріч із партнерами керівник найвищої виконавчої гілки влади в області запланував уже наступного тижня, після чого буде розпочато більш конкретну роботу.
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