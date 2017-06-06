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На Волині збираються збудувати перший сміттєпереробний завод

На Волині збираються збудувати перший сміттєпереробний завод
Залучивши інвестиційні кошти, на Волині планують побудувати сміттєпереробний завод.

Саме тому сьогодні, 16 січня, відбулася зустріч голови облдержадміністрації Володимира Гунчика із потенційними партнерами, - про це повідомили в інформаційній службі ОДА.

Серед низки екологічних питань, які необхідно вирішити в області якнайшвидше – переробка твердих, рідких побутових відходів через будівництво сміттєпереробного заводу.


Майбутня робота відбуватиметься за умови державно-приватного партнерства, де у рамках програми утилізації відходів залучатимуть державні структури, тобто міністерства і відомства, які безпосередньо курують питання.

«Сьогодні ми переговорили про початок роботи у частині створення робочої карти. Потрібно тиждень, максимум десять днів, для того, аби говорити уже про конкретні дії», – розповів Володимир Гунчик.

Наступного тижня, не пізніше четверга, розглядатимуть готову робочу карту запланованого, аби вже до кінця другого кварталу 2018 року провести цілковитий аудит області. До того ж перевірку здійснюватимуть не на основі документів, які надають органи місцевого самоврядування, – фахівці працюватимуть з конкретної робочої групи.

У пріоритеті, безумовно, утилізація та переробка сміття. Однак, планують також отримуватимуть чималі об’єми енергії, для роботи з якою залучатимуть і бізнес.

Відтак, про початок будівництва сміттєпереробного заводу говоритимуть тоді, коли матимуть оцінку економічної ситуації в області, зосередять фінансовий потенціал та передбачать обсяг майбутніх замовлень.

«Завдання: у першому півріччі 2018-го року розпочати реалізацію проекту, затвердивши бізнес-план. Це й було метою нинішньої зустрічі», – прокоментував голова облдержадміністрації.

Що ж до локації підприємства, то під час обговорення майбутні партнери запропонували не прив’язуватися до одного місця, а розпочати утилізацію сміття в окремих пунктах збору. Адже практика розділення заводу та сортувальних ліній уже існує. Фахівці, які працюватимуть над реалізацію проекту, нещодавно відвідали Литву, де бачити реальну роботу підприємства, яке й стане основою для зведення аналога на Волині.

Володимир Гунчик повідомив, що з місцем розташування заводу ще не визначилися, однак попередньо розглядали місто Ковель та прилеглі до нього території. Наразі ж питання опрацьовують.

Наступну зустріч із партнерами керівник найвищої виконавчої гілки влади в області запланував уже наступного тижня, після чого буде розпочато більш конкретну роботу.
На Волині збираються збудувати перший сміттєпереробний завод

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Теги: Волинь, сміттєпереробний завод
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