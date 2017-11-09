Лучанка, яка самотужки бореться за здоров'я маленької доньки, просить допомоги
Сьогодні, 14:28
Маленька жителька Луцька Софія Шапкова потребує грошової допомоги для лікування.
Дівчинка народилась 26 квітня 2016 року. Лікарі встановили немовляті діагнози: правобічний спастичний геміпарез, затримка статокінетичного та психомовленнєвого розвитку, алергічний дерматит.
Через ці хвороби дитина щодня змушена терпіти болючі процедури, ін’єкції та масажі. Дівчинка ще не ходить, але мама Оксана Ясінська запевняє:
«Я вірю, що моя Софійка буде ходити без костиля чи ціпка. І тому роблю багато неможливих речей».
Жінка за рекомендаціями лікарів взуває дитину в ортопедичне взуття, надягає вожжі або просто бере доньку під пахви та намагається спільними зусиллями зробити перші кроки.
Для дівчинки такі заходи – справжнє випробування, бо спричиняють біль у кістках та м’язах. Софії взуття не до вподоби, тисне. Зі слізьми вона знімає черевички, а мама одягає знову. І знову вправи, знову спроби ходити.
У Софії двічі була зупинка серця. Вперше це сталось на 13-й день життя у роддомі через судинозвужувальні краплі, вдруге – у 9-місячному віці, коли внаслідок прийому «Нурофену» виник бронхоспазм.
Щомісяця Оксана Ясінська витрачає на лікування доньки понад 8 тисяч гривень. Усі ліки дорогі, бо імпортні – з Ірландії, Швейцарії, Німеччини, Франції. Вітчизняних аналогів поки не існує.
Важливо продовжити курс до 2-річчя дитини, адже в такому разі є великі шанси, що Софійка зможе ходити самостійно. До цього дня ще 3 місяці.
Однак для лікування потрібні кошти. Усі свої заощадження жінка вже витратила, тож змушена просити допомоги в інших.
Наразі всі її доходи становлять 860 гривень соцвиплат в місяць. Батько Софії проживає в іншому регіоні України і не цікавиться життям доньки. Він покинув сім’ю, коли дізнався про хвороби дитини. Він не сплачує аліменти, за які Оксана бореться в судовому порядку.
«Як тільки у віці 6,5 місяців він почув висновки лікарів, він повернувся до мене і сказав: «Я нею займатись не буду, в мене робота, свої справи і життя. Мені дитина інвалід не потрібна», – ділиться Оксана. – Поки я жива і маю сили, я зроблю все, щоб Софія стала на ноги, мені не страшно, що я лишилась без чоловіка з дитиною-інвалідом на руках, бо я знаю, що вилікую її».
Крім щоденних болючих процедур, Софійка терпить не менш болючі періодичні обстеження. Кожні 1,5 місяця її оглядає дитячий психоневролог у Рівненській обласній дитячій лікарні. Там жінка знайшла лікаря, який єдиний не відмовився лікувати дівчинку.
10 січня був черговий огляд, під час якого призначили новий курс дороговартісних препаратів та направлення на реабілітацію.
«Боротьба продовжується, час спливає», - підсумовує Оксана.
Допомогти маленькій Софійці можна перерахувавши гроші на картку ПриватБанку: 4149 4978 4766 1412 (мама Оксана Ясінська).
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Дівчинка народилась 26 квітня 2016 року. Лікарі встановили немовляті діагнози: правобічний спастичний геміпарез, затримка статокінетичного та психомовленнєвого розвитку, алергічний дерматит.
Через ці хвороби дитина щодня змушена терпіти болючі процедури, ін’єкції та масажі. Дівчинка ще не ходить, але мама Оксана Ясінська запевняє:
«Я вірю, що моя Софійка буде ходити без костиля чи ціпка. І тому роблю багато неможливих речей».
Жінка за рекомендаціями лікарів взуває дитину в ортопедичне взуття, надягає вожжі або просто бере доньку під пахви та намагається спільними зусиллями зробити перші кроки.
Для дівчинки такі заходи – справжнє випробування, бо спричиняють біль у кістках та м’язах. Софії взуття не до вподоби, тисне. Зі слізьми вона знімає черевички, а мама одягає знову. І знову вправи, знову спроби ходити.
У Софії двічі була зупинка серця. Вперше це сталось на 13-й день життя у роддомі через судинозвужувальні краплі, вдруге – у 9-місячному віці, коли внаслідок прийому «Нурофену» виник бронхоспазм.
Щомісяця Оксана Ясінська витрачає на лікування доньки понад 8 тисяч гривень. Усі ліки дорогі, бо імпортні – з Ірландії, Швейцарії, Німеччини, Франції. Вітчизняних аналогів поки не існує.
Важливо продовжити курс до 2-річчя дитини, адже в такому разі є великі шанси, що Софійка зможе ходити самостійно. До цього дня ще 3 місяці.
Однак для лікування потрібні кошти. Усі свої заощадження жінка вже витратила, тож змушена просити допомоги в інших.
Наразі всі її доходи становлять 860 гривень соцвиплат в місяць. Батько Софії проживає в іншому регіоні України і не цікавиться життям доньки. Він покинув сім’ю, коли дізнався про хвороби дитини. Він не сплачує аліменти, за які Оксана бореться в судовому порядку.
«Як тільки у віці 6,5 місяців він почув висновки лікарів, він повернувся до мене і сказав: «Я нею займатись не буду, в мене робота, свої справи і життя. Мені дитина інвалід не потрібна», – ділиться Оксана. – Поки я жива і маю сили, я зроблю все, щоб Софія стала на ноги, мені не страшно, що я лишилась без чоловіка з дитиною-інвалідом на руках, бо я знаю, що вилікую її».
Крім щоденних болючих процедур, Софійка терпить не менш болючі періодичні обстеження. Кожні 1,5 місяця її оглядає дитячий психоневролог у Рівненській обласній дитячій лікарні. Там жінка знайшла лікаря, який єдиний не відмовився лікувати дівчинку.
10 січня був черговий огляд, під час якого призначили новий курс дороговартісних препаратів та направлення на реабілітацію.
«Боротьба продовжується, час спливає», - підсумовує Оксана.
Допомогти маленькій Софійці можна перерахувавши гроші на картку ПриватБанку: 4149 4978 4766 1412 (мама Оксана Ясінська).
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Коментарі 2
Наскільки знаю, у Верховній Раді приймався Закон з приводу жорстких заходів для тих, хто уникає сплати аліментів, зараз Закон ще не підписаний президентом. В будь-якому разі Вам варто боротися за стягнення аліментів. Люди, звісно, у нас щемливі, допоможуть, але якщо для Вас важлива кожна копійка - боріться за неї! А не відпускаєте просто так людину, яка ЗОБОВ'ЯЗАНА піклуватися про свою кровинку.
В дитячiй полiклiнiцi можна БЕЗКОШТОВНО взяти путiвку в санаторiй для дiтей з батьками "ДАЧНИЙ" неврологiчний профiль. Де ваша дитина може пройти повний курс лiкування. Медикаменты теж там безкоштовнI.
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