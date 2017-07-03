Ціну на газ не підвищимо, – міністр

Ігор Насалик назвав «абсолютною дурницею» інформацію про нібито пропозиції міністерства підвищити з квітня ціну на газ для населення.



Про це він сказав на засіданні Кабміну 17 січня, відповідаючи на запитання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, – пише Еспресо з посиланням на Енергореформу.



«Тобто ви не ініціюєте підвищення ціни на газ?» – перепитав глава уряду. «Не ініціюємо», – підтвердив міністр.



За словами Насалика, публікації в деяких ЗМІ пов'язані з оприлюдненням на сайті міністерства проекту постанови про продовження спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для потреб населення, теплокомуненерго і релігійних організацій до квітня 2021 року. Він наголосив, що цей документ «абсолютно не має ніякого відношення до ціни на газ».



Зазначимо, напередодні деякі ЗМІ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр енергетики та вугільної промисловостіназвав «абсолютною дурницею» інформацію про нібито пропозиції міністерства підвищити з квітня ціну на газ для населення.Про це він сказав на засіданні Кабміну 17 січня, відповідаючи на запитання прем'єр-міністра, – пише Еспресо з посиланням на Енергореформу.«Тобто ви не ініціюєте підвищення ціни на газ?» – перепитав глава уряду. «Не ініціюємо», – підтвердив міністр.За словами Насалика, публікації в деяких ЗМІ пов'язані з оприлюдненням на сайті міністерства проекту постанови про продовження спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для потреб населення, теплокомуненерго і релігійних організацій до квітня 2021 року. Він наголосив, що цей документ «абсолютно не має ніякого відношення до ціни на газ».Зазначимо, напередодні деякі ЗМІ повідомили , що Кабмін планує з квітня змінити методику визначення ціни на газ для населення, що призведе до подорожчання газу на понад 8%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію