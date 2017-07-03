Ціну на газ не підвищимо, – міністр
17 січень, 19:40
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик назвав «абсолютною дурницею» інформацію про нібито пропозиції міністерства підвищити з квітня ціну на газ для населення.
Про це він сказав на засіданні Кабміну 17 січня, відповідаючи на запитання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, – пише Еспресо з посиланням на Енергореформу.
«Тобто ви не ініціюєте підвищення ціни на газ?» – перепитав глава уряду. «Не ініціюємо», – підтвердив міністр.
За словами Насалика, публікації в деяких ЗМІ пов'язані з оприлюдненням на сайті міністерства проекту постанови про продовження спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для потреб населення, теплокомуненерго і релігійних організацій до квітня 2021 року. Він наголосив, що цей документ «абсолютно не має ніякого відношення до ціни на газ».
Зазначимо, напередодні деякі ЗМІ повідомили, що Кабмін планує з квітня змінити методику визначення ціни на газ для населення, що призведе до подорожчання газу на понад 8%.
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Про це він сказав на засіданні Кабміну 17 січня, відповідаючи на запитання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, – пише Еспресо з посиланням на Енергореформу.
«Тобто ви не ініціюєте підвищення ціни на газ?» – перепитав глава уряду. «Не ініціюємо», – підтвердив міністр.
За словами Насалика, публікації в деяких ЗМІ пов'язані з оприлюдненням на сайті міністерства проекту постанови про продовження спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для потреб населення, теплокомуненерго і релігійних організацій до квітня 2021 року. Він наголосив, що цей документ «абсолютно не має ніякого відношення до ціни на газ».
Зазначимо, напередодні деякі ЗМІ повідомили, що Кабмін планує з квітня змінити методику визначення ціни на газ для населення, що призведе до подорожчання газу на понад 8%.
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Коментарі 1
я їм не ВІРЮ!
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