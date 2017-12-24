Як виживають дикі тварини у волинських лісах. ФОТО

У Воротнівському та Звірівському лісництвах мешкають сотні диких звірів – олені, козулі, дикі кабани, вовки. Лісівники показали, як допомагають тваринам пережити морози та заметілі.Щоденно вони підгодовують звірів, а іноді їм допомагають у цьому вихованці учнівських лісництв. 17 січня відбулося спільне годування, до якого долучились учні із села Крупа.Першочергово завітали до водойми, де мешкають дикі качки. Принесли їм хліб, який кидали прямо у воду. Інший вид корму – качани кукурудзи – залишають у невеликому будиночку для птахів.«Качок було більше 20, але зараз трохи менше, довелось відловлювати. Спочатку думали вивезти, але зійшлись на тому, що поставили спеціальні насоси, які не дозволяють воді замерзати завдяки циркуляції повітря», - розповідає керівник-координатор лісівничого молодіжного центруДалі – закладання сіна у годівниці для козуль та оленів. Крім того, їх годують заздалегідь заготовленими віниками.«Віники в основному заготовляються у липні-серпні, коли листя ще молоде. Заготовляють наймолодше листя з липи, берези, дуба, кропиви. Просушують. Для того, щоб звірі краще його їли, робиться ропа з солі. Тепла вода розводиться сіллю, листя на деякий час замочується у цьому розчині», - розказує директор державного підприємства «Звірівське мисливське господарство»На території Воротнівського лісництва є 15 таких годівниць. Крім того, тут є вольєр із ланями. Їх завезли близько місяця тому, на Волині таких тварин більше ніде немає. Характерна для них місцевість – центральна Україна, тому нові мешканці тільки пристосовуються до нових кліматичних умов проживання.Також у Воротневі живуть дикі кабани, щоправда зараз їх тільки шість. Значно більше їх є на території Звірівського мисливського господарства. Крім того, є багато оленів плямистих та оленів благородних, козуля європейська, кабани, лисиці, вовки, у невеликій кількості зубри. Взимку їх усіх підгодовують, адже через сніг і морози тваринам важко добувати їжу самостійно.На території Звірівського лісництва є 35 підгодівельних майданчиків. також стоять вишки для спостереження, щоб підраховувати звірів.«До зими готуємось заздалегідь. Готуємо сіно, корми, віники, коренеплоди, закуповуємо зернові відходи, качани кукурудзи. Возимо зернові відходи, жом, силос», - додає директор лісництва та зауважує, що починають підгодівлю з вересня, а коли холоднішає, кількість корму поступово збільшують.Журналістамвдалося побачити декілька стад оленя плямистого. «Зловити» кабанів чи зубрів, за словами лісівників, практично неможливо.Більше про те, як підгодовують звірів, – у фоторепортажі.