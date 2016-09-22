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Як волинянин зробив успішний бізнес в Італії

Як волинянин зробив успішний бізнес в Італії
Волинянин Андрій Злотко поїхав до Італії простим заробітчанином, а зараз керує власною піцерією та судить кулінарні змагання.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Власник та шеф-кухар Андрій народився і виріс у містечку Іваничі на Волині. У 18 років він поїхав до Італії, де вже працювали його мама та сестра. Він спочатку збирав горіхи, був столяром й електриком, згодом став підсобним робітником у піцерії. Одного разу шеф-кухар, титулований італійський піцайоло, запропонував йому спробувати себе на кухні. Чотири роки тому Андрій наважився піти з місця роботи і заснувати власний бізнес.

"Ми робили усе з жінкою разом. Півтора року самі робили, у нас не було нікого, з ранку до вечора. Оце і допомогло, що разом", - розповідає Злотко.

Дружина Андрія - Яна - досі працює із ним. Вони познайомилися ще в рідних Іваничах, а одружилися вже в Італії. Тут у подружжя народилися два сини.

Українець стверджує, що  його успіх залежить не лише від працьовитості, а й від постійного удосконалення своїх знань. Тому він часто бере участь у змаганнях та інколи судить конкурси піцайол.

Найбільше чоловік пишається тістом піци: свій рецепт він навіть запатентував. Завдяки йому піца легка, каже Андрій.

Зупинятися на досягнутому він не збирається й хоче розвивати бізнес далі. Також мріє відкрити такий заклад в Україні, аби справжню італійську піцу могли куштувати й на батьківщині.


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Теги: волинянин, Італія, бізнес
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