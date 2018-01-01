Україна для мене значить багато, бо за неї загинув мій тато: закликають привітати сина Героя
Сьогодні, 18:34
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже завтра свій 8-мий день народження зустріне Крепець Ярослав. Його батько Леонід Петрович Крепець був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.
Ярослав, старший у родині з хлопців, уже ходить до 2-го класу однієї зі шкіл Володимира-Волинського. Поза навчанням відвідує заняття з бальних танців, де танцює у парі з партнершою. Цього року додатково вивчає ще й ментальну математику. Тому часу на ще одне захоплення Ярослава – бокс та боротьбу – у нього зовсім немає.
Окрім того, хлопець посилено вивчає німецьку мову, ходить на заняття до репетитора. Німеччина – це одна із країн, яку він прагне відвідати найближчим часом. Та досі ця мрія нашого іменинника не здійснилася. Але Ярославу уже пощастило побувати у Франції та Болгарії. Зокрема, в останній із названих нами країн улітку цього року хлопчина поправляв своє здоров’я за допомогою сонця та теплих морських хвиль (як ми зазначали минулого року, Ярослав має бронхіальну астму та алергію на пил, а також проблеми з поставою). Тут він навчився спілкуватися з однолітками, став більш відкритим та товариським, хоча до цього мав проблеми зі спілкуванням. Тож тепер море – це ще одна мрія нашого іменинника, бо хто був на морі хоч раз – неодмінно захоче туди повернутися. А монетку в прибережні хвилі, за традицією, Ярослав таки кинув.
Одним із найкращих способів проведення дозвілля для нашого іменинника є прогулянки із собачкою породи шарпей на прізвисько Барбі, яку він дуже любить. Хоча й на це іноді бракує часу.
Хлопчик прагне бути справжнім прикладом для свого 5-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: «Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: доглядаю за собакою, годую курей, виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним»
Юний Ярослав росте також справжнім патріотом. Говорить: «Україна для мене означає дуже багато, тому що за її волю та незалежність загинув мій тато».
Життя сім’ї після втрати глави сімейства не є легким. Ставити синочків на ноги дружині Вірі самотужки з кожним роком стає все тяжче. Тому від матеріальної допомоги родина не відмовиться (номер карткового рахунку, за бажанням, можна отримати в приват). Окрім того, для дитини є потреба у спортивному костюмі та шкільному наплічнику (бажано з ортопедичною спинкою через проблеми з поставою).
Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm
Інформація для благодійників: Крепець Ярослав – невдовзі 8 років (19.01.2010). Розмір:152. Розмір взуття: 36.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже завтра свій 8-мий день народження зустріне Крепець Ярослав. Його батько Леонід Петрович Крепець був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.
Ярослав, старший у родині з хлопців, уже ходить до 2-го класу однієї зі шкіл Володимира-Волинського. Поза навчанням відвідує заняття з бальних танців, де танцює у парі з партнершою. Цього року додатково вивчає ще й ментальну математику. Тому часу на ще одне захоплення Ярослава – бокс та боротьбу – у нього зовсім немає.
Окрім того, хлопець посилено вивчає німецьку мову, ходить на заняття до репетитора. Німеччина – це одна із країн, яку він прагне відвідати найближчим часом. Та досі ця мрія нашого іменинника не здійснилася. Але Ярославу уже пощастило побувати у Франції та Болгарії. Зокрема, в останній із названих нами країн улітку цього року хлопчина поправляв своє здоров’я за допомогою сонця та теплих морських хвиль (як ми зазначали минулого року, Ярослав має бронхіальну астму та алергію на пил, а також проблеми з поставою). Тут він навчився спілкуватися з однолітками, став більш відкритим та товариським, хоча до цього мав проблеми зі спілкуванням. Тож тепер море – це ще одна мрія нашого іменинника, бо хто був на морі хоч раз – неодмінно захоче туди повернутися. А монетку в прибережні хвилі, за традицією, Ярослав таки кинув.
Одним із найкращих способів проведення дозвілля для нашого іменинника є прогулянки із собачкою породи шарпей на прізвисько Барбі, яку він дуже любить. Хоча й на це іноді бракує часу.
Хлопчик прагне бути справжнім прикладом для свого 5-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: «Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: доглядаю за собакою, годую курей, виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним»
Юний Ярослав росте також справжнім патріотом. Говорить: «Україна для мене означає дуже багато, тому що за її волю та незалежність загинув мій тато».
Життя сім’ї після втрати глави сімейства не є легким. Ставити синочків на ноги дружині Вірі самотужки з кожним роком стає все тяжче. Тому від матеріальної допомоги родина не відмовиться (номер карткового рахунку, за бажанням, можна отримати в приват). Окрім того, для дитини є потреба у спортивному костюмі та шкільному наплічнику (бажано з ортопедичною спинкою через проблеми з поставою).
Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm
Інформація для благодійників: Крепець Ярослав – невдовзі 8 років (19.01.2010). Розмір:152. Розмір взуття: 36.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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