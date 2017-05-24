Не мобілізація, а навчання: у Волинському військоматі пояснили отримані повістки





Про це поінформував військовий комісар Роман Кулик на прес-конференції сьогодні, 18 січня, - пише



Останнім часом чимало чоловіків отримали повістки для проходження медичної комісії.



За словами полковника, ніхто нікого не буде відправляти в зону АТО й закликав резервістів взяти участь у планових 30-денних навчаннях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинської області у лютому цього року пройдуть 30-денні навчальні збори резервістів першої черги.Про це поінформував військовий комісарна прес-конференції сьогодні, 18 січня, - пише Волинь-нова Останнім часом чимало чоловіків отримали повістки для проходження медичної комісії.За словами полковника, ніхто нікого не буде відправляти в зону АТО й закликав резервістів взяти участь у планових 30-денних навчаннях.

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