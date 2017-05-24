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Не мобілізація, а навчання: у Волинському військоматі пояснили отримані повістки

Не мобілізація, а навчання: у Волинському військоматі пояснили отримані повістки
На території Волинської області у лютому цього року пройдуть 30-денні навчальні збори резервістів першої черги.

Про це поінформував військовий комісар Роман Кулик на прес-конференції сьогодні, 18 січня, - пише Волинь-нова.

Останнім часом чимало чоловіків отримали повістки для проходження медичної комісії.

За словами полковника, ніхто нікого не буде відправляти в зону АТО й закликав резервістів взяти участь у планових 30-денних навчаннях.

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Теги: військомат, повістки
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Коментарі 2
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В нас на сході антитерористична операція.То які збори ЗСУ.Порушена Конституція України.Відповідно до яких законодавчих актів держави Україна ви дієте?Перелічить їх.
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ми воюємо з Росією! Он скіко хероїчних хероїв!
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