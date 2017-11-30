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День Соборності у Луцьку: заходи

День Соборності у Луцьку: заходи
У Луцьку 22 січня відзначатимуть День Соборності України.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Відповідно у місті відбудуться ряд заходів:

11.00 – спільна молитва за Україну на Київському майдані біля пам’ятника борцям за волю і незалежність України та покладання квітів від учасників урочистостей до пам’ятників борцям за волю і незалежність України, голові Української Центральної Ради УНР Михайлу Грушевському, пам’ятних знаків генералу Алмазову та літунам УНР;

12.00 – громадська акція «Ланцюг єднання» на мосту між проспектами Перемоги та Соборності;

15.00 – історично-музична композиція «Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра» у приміщенні Волинського академічного обласного театру ляльок.


У бібліотечних установах міста будуть організовані тематичні виставки літератури, що висвітлюватимуть історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність, відбудуться конференції, літературні читання, години, присвячені Дню Соборності України.

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Теги: День Соборності, заходи
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