День Соборності у Луцьку: заходи
Сьогодні, 18:39
У Луцьку 22 січня відзначатимуть День Соборності України.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Відповідно у місті відбудуться ряд заходів:
11.00 – спільна молитва за Україну на Київському майдані біля пам’ятника борцям за волю і незалежність України та покладання квітів від учасників урочистостей до пам’ятників борцям за волю і незалежність України, голові Української Центральної Ради УНР Михайлу Грушевському, пам’ятних знаків генералу Алмазову та літунам УНР;
12.00 – громадська акція «Ланцюг єднання» на мосту між проспектами Перемоги та Соборності;
15.00 – історично-музична композиція «Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра» у приміщенні Волинського академічного обласного театру ляльок.
У бібліотечних установах міста будуть організовані тематичні виставки літератури, що висвітлюватимуть історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність, відбудуться конференції, літературні читання, години, присвячені Дню Соборності України.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Відповідно у місті відбудуться ряд заходів:
11.00 – спільна молитва за Україну на Київському майдані біля пам’ятника борцям за волю і незалежність України та покладання квітів від учасників урочистостей до пам’ятників борцям за волю і незалежність України, голові Української Центральної Ради УНР Михайлу Грушевському, пам’ятних знаків генералу Алмазову та літунам УНР;
12.00 – громадська акція «Ланцюг єднання» на мосту між проспектами Перемоги та Соборності;
15.00 – історично-музична композиція «Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра» у приміщенні Волинського академічного обласного театру ляльок.
У бібліотечних установах міста будуть організовані тематичні виставки літератури, що висвітлюватимуть історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність, відбудуться конференції, літературні читання, години, присвячені Дню Соборності України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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