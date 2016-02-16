«Катування тривали місяцями»: подробиці знущання над дітьми у США





56-річного Девіда Турпіна та 49-річну Луїзу Турпін звинувачують у катуванні, насильстві та протиправному позбавленні волі, повідомив журналістам прокурор округу Ріверсайд Майк Гестрін, - пише



Вони повинні з'явитися в суді для пред'явлення офіційних звинувачень.



Він також розповів, що дівчинка-підліток, яка на початку тижня втекла з будинку і підняла тривогу, планувала втечу разом зі своїми братами й сестрами протягом двох років.



Вона втекла через вікно разом з іншою дитиною, яка потім злякалася і повернулася до будинку, додав прокурор.



Усі діти подружжя, віком від двох до 29 років, отримували освіту вдома, і з моменту звільнення перебувають в лікарні.



Прокурор Гестрін заявив, що подружжя карало своїх дітей, прив'язуючи їх: спочатку для цього використовували мотузки, а потім їх почали приковувати до ліжок замками.



Він також розповів, що такі покарання тривали тижнями, а іноді й місяцями.



Якщо подружжя визнають винними за всіма обвинуваченнями, їх можуть засудити до довічного ув'язнення, додав пан Гестрін.



Як раніше повідомила поліція, 13-х людей виявили у виснаженому стані у брудному, смердючому будинку. Офіцери спочатку подумали, що всі діти були неповнолітніми, але пізніше зрозуміли, що деякі - вже дорослі, але слабкі й виснажені через недоїдання.



Коли прибули офіцери, троє з дітей були прикуті до своїх ліжок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Каліфорнійські прокурори розповіли подробиці справи проти подружжя, яке звинувачують у жахливому знущанні зі своїх 13 дітей, яких вони тримали у кайданах у своєму будинку.56-річногота 49-річну Луїзу Турпін звинувачують у катуванні, насильстві та протиправному позбавленні волі, повідомив журналістам прокурор округу Ріверсайд Майк Гестрін, - пише ВВС Україна Вони повинні з'явитися в суді для пред'явлення офіційних звинувачень.Він також розповів, що дівчинка-підліток, яка на початку тижня втекла з будинку і підняла тривогу, планувала втечу разом зі своїми братами й сестрами протягом двох років.Вона втекла через вікно разом з іншою дитиною, яка потім злякалася і повернулася до будинку, додав прокурор.Усі діти подружжя, віком від двох до 29 років, отримували освіту вдома, і з моменту звільнення перебувають в лікарні.Прокурор Гестрін заявив, що подружжя карало своїх дітей, прив'язуючи їх: спочатку для цього використовували мотузки, а потім їх почали приковувати до ліжок замками.Він також розповів, що такі покарання тривали тижнями, а іноді й місяцями.Якщо подружжя визнають винними за всіма обвинуваченнями, їх можуть засудити до довічного ув'язнення, додав пан Гестрін.Як раніше повідомила поліція, 13-х людей виявили у виснаженому стані у брудному, смердючому будинку. Офіцери спочатку подумали, що всі діти були неповнолітніми, але пізніше зрозуміли, що деякі - вже дорослі, але слабкі й виснажені через недоїдання.Коли прибули офіцери, троє з дітей були прикуті до своїх ліжок.

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