Шахрайка тричі надурила волинян, які хотіли працювати в Польщі





Перший, 25-річний Роман із Хрипалич повідомив, що особа жіночої статі, під приводом виготовлення документів для працевлаштування в Республіці Польща, отримала 2 тисячі гривень. Своїх зобов’язань жінка не виконала. Інцидент трапився ще грудні 2015 року, - пише



Наступний заявник – 22-річний житель Володимира-Волинського Олександр повідомив, що в такий самий спосіб і в нього у квітні 2016 року були забрані 2 тисячі гривень.



Третій заявник, також із міста, 21-річний Володимир, повідомив, що і він попався н цей же самий шахрайських маневр у березні 2016 року і віддав жінці 2 тисячі гривень.



Деталі та обставини з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із повідомленням про шахрайство до Володимир-Волинського відділу поліції 17-го січня звернулися одразу троє хлопців.Перший, 25-річний Роман із Хрипалич повідомив, що особа жіночої статі, під приводом виготовлення документів для працевлаштування в Республіці Польща, отримала 2 тисячі гривень. Своїх зобов’язань жінка не виконала. Інцидент трапився ще грудні 2015 року, - пише БУГ Наступний заявник – 22-річний житель Володимира-Волинського Олександр повідомив, що в такий самий спосіб і в нього у квітні 2016 року були забрані 2 тисячі гривень.Третій заявник, також із міста, 21-річний Володимир, повідомив, що і він попався н цей же самий шахрайських маневр у березні 2016 року і віддав жінці 2 тисячі гривень.Деталі та обставини з’ясовують правоохоронці.

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