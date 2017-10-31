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Шахрайка тричі надурила волинян, які хотіли працювати в Польщі

Шахрайка тричі надурила волинян, які хотіли працювати в Польщі
Із повідомленням про шахрайство до Володимир-Волинського відділу поліції 17-го січня звернулися одразу троє хлопців.

Перший, 25-річний Роман із Хрипалич повідомив, що особа жіночої статі, під приводом виготовлення документів для працевлаштування в Республіці Польща, отримала 2 тисячі гривень. Своїх зобов’язань жінка не виконала. Інцидент трапився ще грудні 2015 року, - пише БУГ.

Наступний заявник – 22-річний житель Володимира-Волинського Олександр повідомив, що в такий самий спосіб і в нього у квітні 2016 року були забрані 2 тисячі гривень.

Третій заявник, також із міста, 21-річний Володимир, повідомив, що і він попався н цей же самий шахрайських маневр у березні 2016 року і віддав жінці 2 тисячі гривень.

Деталі та обставини з’ясовують правоохоронці.

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Теги: робота, Польща, афера
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Коментарі 1
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Хай роверне дітям у 10 ти кратному розмірі тоді буде покарена ЗЛОДЮГП
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