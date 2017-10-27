На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі

21 січня під час рейду група оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» у Ківерцівському лісництві поблизу с. Бодячів виявила браконьєра, який встиг вполювати козеня.Спочатку на в’їзді в ліс працівники лісової хорони побачили підозрілий автомобіль. Стали рухатися за ним, - повідомили у прес-службі ВОУЛМГ.Згодом автомобіль зупинився. Із машини вийшов водій із собакою. Було помітно, що він метушиться і намагається сховати рушницю та собаку в машину.Чоловіка затримали. Працівники групи оперативного реагування стали пояснювати, що він не мав права бути тут із рушницею.Поки спілкувалися та оглядали машину, за метрів 20 помітили мішок, де й було заховане вбите козеня із перерізаним горлом.Під час огляду території виявили також сліди собаки. За слідами, що були на снігу, за метрів 400 від зупинки автівки у лісі виявили місце, де, очевидно, й була добута тваринка.Тож усі факти вказують на жорстоке браконьєрство. До того ж, на території природно-заповідного фонду.На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.