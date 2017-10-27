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На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі

На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі
21 січня під час рейду група оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» у Ківерцівському лісництві поблизу с. Бодячів виявила браконьєра, який встиг вполювати козеня.

Спочатку на в’їзді в ліс працівники лісової хорони побачили підозрілий автомобіль. Стали рухатися за ним, - повідомили у прес-службі ВОУЛМГ.

Згодом автомобіль зупинився. Із машини вийшов водій із собакою. Було помітно, що він метушиться і намагається сховати рушницю та собаку в машину.

Чоловіка затримали. Працівники групи оперативного реагування стали пояснювати, що він не мав права бути тут із рушницею.

Поки спілкувалися та оглядали машину, за метрів 20 помітили мішок, де й було заховане вбите козеня із перерізаним горлом.

Під час огляду території виявили також сліди собаки. За слідами, що були на снігу, за метрів 400 від зупинки автівки у лісі виявили місце, де, очевидно, й була добута тваринка.

Тож усі факти вказують на жорстоке браконьєрство. До того ж, на території природно-заповідного фонду.

На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.

На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі
На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі
На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі
На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі

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Теги: ліс, браконьєрство
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