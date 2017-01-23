У Горохові відсвяткували День Соборності





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На початку ведучі заходу Валентина Гриб та Богдан Шкорупський розповіли, що 22 січня весь український народ із вдячністю згадує пам'ять тих, хто загинув в борні за волю, єдність, соборність і незалежність України.



Учасники заходу розповіли про прийняття Українською Центральною Радою ІV Універсалу 22 січня 1918 року та наголосили, що ця подія була завершенням столітніх прагнень українства мати власну державу. Проте реалізація ІV Універсалу була перервана наступом червоної більшовицької орди на Київ. На захист золотоверхої столиці стали молоді студенти-гімназисти. Вони зустріли ворога біля станції Крути і майже всі загинули, проте змогли на кілька днів затримати більшовиків і забезпечити підписання Берестейського мирного договору.



Глибоко торкали струн душі пісні у виконанні Лілії Колесник, Олени Бойко, а також народної аматорської хорової чоловічої капели (керівник - Тамара Мельник). Захід супроводжувався показом тематичних кінокартин.



Наприкінці свята всі глядачі та артисти виконали Державний Гімн України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі «Волинь» у Горохові відзначили вікопомну дату для українського народу - 22 січня там відбувся захід-триптих до Дня Соборності України.Про це повідомляє Район. Горохів На початку ведучі заходутарозповіли, що 22 січня весь український народ із вдячністю згадує пам'ять тих, хто загинув в борні за волю, єдність, соборність і незалежність України.Учасники заходу розповіли про прийняття Українською Центральною Радою ІV Універсалу 22 січня 1918 року та наголосили, що ця подія була завершенням столітніх прагнень українства мати власну державу. Проте реалізація ІV Універсалу була перервана наступом червоної більшовицької орди на Київ. На захист золотоверхої столиці стали молоді студенти-гімназисти. Вони зустріли ворога біля станції Крути і майже всі загинули, проте змогли на кілька днів затримати більшовиків і забезпечити підписання Берестейського мирного договору.Глибоко торкали струн душі пісні у виконанні, а також народної аматорської хорової чоловічої капели (керівник -). Захід супроводжувався показом тематичних кінокартин.Наприкінці свята всі глядачі та артисти виконали Державний Гімн України.

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