Волинські школярі влаштували «живий ланцюг»





У понеділок, 22 січня, старшокласники взяли участь у загальноміській акції «У день злуки візьмемося за руки», - повідомляє



«Це важливий день для кожного українця, бо День Соборності України нагадує нам про мудре рішення наших предків-патріотів, про яке говорив князь Святослав у 12 столітті своїм сина, що тільки разом вони будуть сильними в боротьбі проти половців, яке сповідував Богдан Хмельницький, об’єднуючи народ під стягами народно-визвольної боротьби, яке декларував Михайло Грушевський у своїх наукових працях.



Гімназисти організували та провели акції та заходи, присвячені Дню Соборності України. На засіданні ради друзів кожен клас отримав інформаційні листівки, які виготовили учні 9-А класу з учителем інформатики Іриною Марцинішиною. Учні початкової школи виготовили символічні долонечки єдності», – зазначила заступник директора районної гімназії Оксана Романюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку в Любомлі зібралися вихованці трьох шкіл, а також усі охочі. Взявшись за руки, вони утворили символічний «живий» ланцюг і хором заспівали Гімн України.У понеділок, 22 січня, старшокласники взяли участь у загальноміській акції «У день злуки візьмемося за руки», - повідомляє Район. Любомль «Це важливий день для кожного українця, бо День Соборності України нагадує нам про мудре рішення наших предків-патріотів, про яке говорив князь Святослав у 12 столітті своїм сина, що тільки разом вони будуть сильними в боротьбі проти половців, яке сповідував, об’єднуючи народ під стягами народно-визвольної боротьби, яке декларував Михайло Грушевський у своїх наукових працях.Гімназисти організували та провели акції та заходи, присвячені Дню Соборності України. На засіданні ради друзів кожен клас отримав інформаційні листівки, які виготовили учні 9-А класу з учителем інформатики. Учні початкової школи виготовили символічні долонечки єдності», – зазначила заступник директора районної гімназії

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