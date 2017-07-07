До патрулювання лісів на Волині залучають журналістів

Триває сезон полювання на хутрового звіра (крім зайця русака). У зв’язку з цим працівники державної лісової охорони ведуть посилене патрулювання. До таких патрулів на Волині постійно залучаються журналісти.Про це повідомили у прес-службі Волинського облуправління лісового та мисливського господарства.Зокрема з початку року лісовою охороною державних лісогосподарських підприємств та фахівцями Волинського ОУЛМГ складено 43 протоколи про порушення Правил полювання, при цьому затримано 11 одиниць вогнепальної зброї.Лише протягом цих вихідних протоколів про подібні порушення складено 26, затримано 7 одиниць вогнепальної зброї.Такими суттєвими показники патрулювання лісової охорони є у тому числі завдяки активній роботі груп оперативного реагування, які з ініціативи начальника ВОУЛМГстворені в квітні 2016 року. Тільки протягом минулих вихідних із загальної кількості виявлених порушень за статтею 85 (незаконне полювання) 12 були зафіксовані у протоколах саме працівниками рейдових груп, у тому числі затримано 6 одиниць зброї.Найбільш оперативно спрацювали рейдові групи ДП «Любешівське ЛМГ» (5 протоколів, затримано 6 рушниць), ДП «Шацьке УДЛГ» (2 протоколи), ДП «Камінь-Каширське ЛГ» (1), ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» (1), ДП «Ковельське ЛГ» (1), ДП «Горохівське ЛМГ» (2 протоколи).«21 січня на Волині було закриття сезону полювання на зайця русака. Це був останній масовий вихід мисливців в угіддя. Сприяли цьому і погодні умови – достатня кількість снігового покриву, невеликі морози. Люди свідомо йшли на правопорушення. Це також є причиною таких суттєвих показників складених адмінпротоколів», – зазначає завідувач сектору – головний мисливствознавець сектору мисливського господарства ВОУЛМГРейди і надалі триватимуть. Лісова охорона Волинського ОУЛМГ звертається до сумління усіх полювальників: краще зберегти високу честь мисливця, аніж ходити із заплямованою репутацією.