Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 січня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові буде суха погода. У Світязі можливий дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -12…-8 градусів, удень – до -1…+1.



Вітер південний, південно-західний і південно-східний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові буде суха погода. У Світязі можливий дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -12…-8 градусів, удень – до -1…+1.Вітер південний, південно-західний і південно-східний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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