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Пробне ЗНО на Волині: повідомили про його особливості

Пробне ЗНО на Волині: повідомили про його особливості
Нині на Волині активно триває реєстрація на пробне ЗНО для усіх охочих випускників.

Про це повідомила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, - передає Конкурент.

Реєстрація закінчується 31 січня, а до 7 лютого можна буде проплатити квитанції.

«Участь у пробному ЗНО є платною, як і кожного року, і складає 132 гривні за одне тестування», - зауважила Середяк.

Зрозуміло, що максимум можна зареєструватися на 2 тестування – 24 і 31 березня. Оскільки, вибравши українську мову, можна спробувати свої сили 24 березня, 31 березня – усі інші брані предмети.

«Участь на пробне тестування у Волинській області йде досить активно. Ми щороку фіксуємо збільшену кількість зареєстрованих. Цікавим є той факт, що, зрозуміло, що найбільше охочих реєструється на українську мову та літературу, а другим є англійська мова. Це вперше англійська мова випередила математику та історію України. Це пов'язано із аудіюванням. Всі хочуть побачити, що це таке, почути цей текст, попрацювати. І ми самі зацікавлені. На сьогодні вже понад 700 учасників обрали англійську мову для участі в пробному тестуванні», - розповіла директорка ЛРЦОЯО.

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Теги: ЗНО, Волинь
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