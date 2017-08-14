Пробне ЗНО на Волині: повідомили про його особливості





Про це повідомила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, - передає



Реєстрація закінчується 31 січня, а до 7 лютого можна буде проплатити квитанції.



«Участь у пробному ЗНО є платною, як і кожного року, і складає 132 гривні за одне тестування», - зауважила Середяк.



Зрозуміло, що максимум можна зареєструватися на 2 тестування – 24 і 31 березня. Оскільки, вибравши українську мову, можна спробувати свої сили 24 березня, 31 березня – усі інші брані предмети.



«Участь на пробне тестування у Волинській області йде досить активно. Ми щороку фіксуємо збільшену кількість зареєстрованих. Цікавим є той факт, що, зрозуміло, що найбільше охочих реєструється на українську мову та літературу, а другим є англійська мова. Це вперше англійська мова випередила математику та історію України. Це пов'язано із аудіюванням. Всі хочуть побачити, що це таке, почути цей текст, попрацювати. І ми самі зацікавлені. На сьогодні вже понад 700 учасників обрали англійську мову для участі в пробному тестуванні», - розповіла директорка ЛРЦОЯО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нині на Волині активно триває реєстрація на пробне ЗНО для усіх охочих випускників.Про це повідомила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, - передає Конкурент Реєстрація закінчується 31 січня, а до 7 лютого можна буде проплатити квитанції.«Участь у пробному ЗНО є платною, як і кожного року, і складає 132 гривні за одне тестування», - зауважила Середяк.Зрозуміло, що максимум можна зареєструватися на 2 тестування – 24 і 31 березня. Оскільки, вибравши українську мову, можна спробувати свої сили 24 березня, 31 березня – усі інші брані предмети.«Участь на пробне тестування у Волинській області йде досить активно. Ми щороку фіксуємо збільшену кількість зареєстрованих. Цікавим є той факт, що, зрозуміло, що найбільше охочих реєструється на українську мову та літературу, а другим є англійська мова. Це вперше англійська мова випередила математику та історію України. Це пов'язано із аудіюванням. Всі хочуть побачити, що це таке, почути цей текст, попрацювати. І ми самі зацікавлені. На сьогодні вже понад 700 учасників обрали англійську мову для участі в пробному тестуванні», - розповіла директорка ЛРЦОЯО.

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