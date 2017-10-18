Сину волинського Героя готують подарунки на день народження





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Невдовзі Владик святкуватиме свій 8-й День народження. Він – син головного сержант-командира відділення у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді, молодшого сержанта Володимира Якобчука з позивним «Буря 27», котрий дістав смертельне поранення у бою з терористами в районі м. Щастя Луганської області 17 червня 2014 року. Разом з ним тоді схилили голови 8 побратимів. Хлопці відправились в складі трьох БТРів на допомогу батальйону «Айдар», який поїхав на прохання Надії Савченко витягнути її з оточення і самі потрапили у подвійну ворожу засідку…



Дружина Якобчук Антоніна Володимирівна розповідає, що Володимир був прекрасним чоловіком, Людиною з великої літери, вірив у справедливість. Для нього слово «честь» мало неабияке значення, оскільки ще з 2010 року служив у миротворчих військах ООН у різних гарячих точках світу. Чоловік завжди хотів мати сина, а йому Бог подарував аж двох, тому завжди цим пишався та хотів виховати їх сильними та мужніми чоловіками.



Наш іменник активний другокласник, який любить малювання та футбол. Мріє стати футболістом або військовим – як тато, котрий залишився для хлопчика прикладом.



За словами Антоніни, її син – юний шанувальник футболу, постійно добирається з села у Нововолинськ на секцію, стаючи безстрашним воротарем команди. Владик має багато друзів у футбольній команді, в школі, товаришує з сусідами, ділиться з ними всіма іграшками.



Нещодавно побував у столиці та завітав у гості до головного футбольного «храму» країни – у штаб-квартиру Федерації футболу України, де хлопчик зі щирим захопленням роздивлявся трофеї національних збірних, познайомився з вітчизняними легендами гри №1 та навіть взяв участь у спортивних конкурсах від ФФУ! Тепер ще у мріях юного футболіста потрапити ще й на великий стадіон.



Попри те, що хлопець багато часу займається спортом, вдома є шведська стінка, на якій він займається, качає прес, він встигає вчити меншого братика Артема спортивним вправам. Також разом із братом замітають, складають іграшки. Полюбляє поратися на кухні, каже, що хотів би взяти участь у «Мастер Шеф Діти», у майбутньому не проти і власну піцерію відкрити, вже зараз орієнтується, що потрібно для піци, обов’язково тісто, багато ковбаси і сиру.



Влад розповідає про те, що дякуючи волонтерам відпочивав у Карпатах. Хотів би колись побувати в Італії, в Болгарії, або в якійсь іншій країні, адже він ще ніколи не був за кордоном.



Хлопчик гарно ставиться до природи. Каже, що вдома в нього є собачка Джек, котик, була рибка, за якою він доглядав, але її не стало, і це сумно, хотів би мати ще, і рибку і хом’ячка, можна й інших тваринок.



Владик дуже любить свою маму – Антоніну. Розповідає, що вона хороша, піклується про нього й братика Артеа та намагається приділяти їм увесь свій час!



Серед своїх мрій хлопчик найбільшою вважає припинення війни. А Україну називає своїм домом, якому бажає благополуччя та процвітання.



Мама юного футболіста говорить, що сім’я забезпечена найнеобхіднішим, проте кросівки, копачки, чи спортивний костюм через інтенсивність занять – точно зайвими не будуть. Також, родина не проти спілкування та привітань до Дня народження (адресу за необхідності теж можемо надати).



Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням



Інформація для благодійників: Владислав Якобчук – невдовзі 8 років (27.01.2010). Ріст – 135; Розмір взуття: 34.



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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