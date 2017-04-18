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Білосніжні лебеді та екзотичні лами: у Луцьку дітлахам влаштували екскурсію в зоопарку

Білосніжні лебеді та екзотичні лами: у Луцьку дітлахам влаштували екскурсію в зоопарку
У Луцьку для кількох десятків дітей із прийомних сімей та вихованців дитячих будинків сімейного типу влаштували екскурсію до місцевого звіринця.

Відвідини зоопарку відбулися 26 січня.

Ще перед початком екскурсії дітлахам роздали пакети із дозволеною для тварин їжею та навчили, як правильно годувати звірів. Опісля екскурсовод Олена Самчук почала цікаву оповідь: почергово гості підходили до вольєрів із тваринами, аби вислухати довідку про мешканців звіринця та погодувати тваринок. Діти захоплено знімкували лам, що жуюють, та сплячих єнотів на телефони.

Гучні емоції викликала зустріч із 10-річним верблюдом, який потрапив до зоопарку із цирку. Цікаво те, що тварина витягувала голову далеко за вольєр, тож найсміливіші дітлахи навіть гладили верблюда. Та чи не найбільше вразили дітей великі хижаки – пара тигрів Тамерлан та Аїда, які прогулювалися просторим вольєром та голосно гарчали, та леви Нік і Даша, які навпаки – тихо муркотіли в клітці.

У дітей виникла низка питань, на які взялася відповідати директор зоопарку Людмила Денисенко. Вона розповіла, що денний раціон хижаків - 9-12 кілограмів м’яса, однак у спеку для них іноді влаштовують дні для розвантаження, адже у дикій природі хижаки полюють не щодня.

Розвеселило дітей те, що у левиному прайді полюють лише самки, а самці натомість всіляко обходжують своїх «дам». Ще Денисенко розповіла, що одним із методів позначати свою територію є гучний рев. Тож, як мінімум раз на рік, над Луцьком розноситься гучний голос хижака.

«Хоча ми постійно Нікові повторююємо, що він тут один цар звірів, і йому не треба хвилюватися за конкуренцію», - жартувала директор звіринця.

Працівники управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради запропонували дітям залишити послання для тваринок чи намалювати смайлики. Тож незабаром яскраві шматочки паперу із мальованими усмішками прикрасили один зі знаків зоопарку.

Малечі екскурсія теж припала до душі – діти ділилися враженнями про найсимпатичніших тварин.

«Дуже люблю тваринок і обожнюю зоопарки. Найбільше мені сподобалося їх годувати, тому що я люблю поні і коників»,- розповіла Юлія Паутова. У зоопарку дівчинка не вперше, однак раніше не бувала на екскурсії, де б розповідали про звички звірів та їх гастрономічні вподобання.

«Мені здається, що якщо частіше робити такі заходи, стане більше любові до тварин і до всієї природи взагалі.. Я намалювала їм смайлик – щоб показати, що вони всі гарні, і щоб вони жили довго», - додала школярка Тетяна Диментій.

Після екскурсії, аби зігріти дітлахів, у програмі передбачили частування піцою у піцерії поблизу.


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Теги: Луцький зоопарк, екскурсія, діти
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