У «ПортCity» – останні дні розпродажу*
Сьогодні, 17:50
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» залишилось лише кілька днів до завершення розпродажу на зимові колекції.
В ТРЦ «ПортCity» завершується міжсезонний розпродаж. До 31 січня магазини пропонують до мінус 70% на зимову колекції.
Зокрема за півціни одяг можна придбати у: Columbia, Naf Naf, Colin’s, Pierre Cardin, Мах Степ, Megasport. Ще більші знижки аж до 70% у магазинах: Olko, Pako Lorente, ССС, Pollardi, Estro, Oodji, Mohito, LTB, Estro, Tom Tailor та House. Cropp продає товар зі знижкою 75%. Також розпродаж у Actors – 40% та Medicine – 20%.
Кількість товару – обмежена. Знижки діють до 31 січня, або аж до ліквідації залишків.
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В ТРЦ «ПортCity» завершується міжсезонний розпродаж. До 31 січня магазини пропонують до мінус 70% на зимову колекції.
Зокрема за півціни одяг можна придбати у: Columbia, Naf Naf, Colin’s, Pierre Cardin, Мах Степ, Megasport. Ще більші знижки аж до 70% у магазинах: Olko, Pako Lorente, ССС, Pollardi, Estro, Oodji, Mohito, LTB, Estro, Tom Tailor та House. Cropp продає товар зі знижкою 75%. Також розпродаж у Actors – 40% та Medicine – 20%.
Кількість товару – обмежена. Знижки діють до 31 січня, або аж до ліквідації залишків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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