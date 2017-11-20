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У «ПортCity» – останні дні розпродажу*

У «ПортCity» – останні дні розпродажу*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» залишилось лише кілька днів до завершення розпродажу на зимові колекції.

В ТРЦ «ПортCity» завершується міжсезонний розпродаж. До 31 січня магазини пропонують до мінус 70% на зимову колекції.

Зокрема за півціни одяг можна придбати у: Columbia, Naf Naf, Colin’s, Pierre Cardin, Мах Степ, Megasport. Ще більші знижки аж до 70% у магазинах: Olko, Pako Lorente, ССС, Pollardi, Estro, Oodji, Mohito, LTB, Estro, Tom Tailor та House. Cropp продає товар зі знижкою 75%. Також розпродаж у Actors – 40% та Medicine – 20%.

Кількість товару – обмежена. Знижки діють до 31 січня, або аж до ліквідації залишків.

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Теги: «ПортCity», розпродаж
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