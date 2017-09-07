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У «багатостраждальному» луцькому будинку створили комітет

У «багатостраждальному» луцькому будинку створили комітет
У Луцькраді проголосували за створення органу самоорганізації населення «БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ «ШИПШИНА» для гуртожитку на бульварі Дружби народів, 4.

Відповідне рішення прийняли під час засідання 31 січня.

Йдеться про гуртожиток ПАТ «Термометрія». Будівля тривалий час перебувала в критичному стані – протікав дах, а силовий кабель піддавався впливу вологи. Мешканці нічого не могли вдіяти, адже фактично не мали права втручань, тому восени 2017 року вони погрожували перекривати вулиці, якщо його не передадуть у комунальну власність. Гуртожиток ПАТ «Електротермометрія», що на бульварі Дружби народів, 4 у критичному стані – протікає дах, а силовий кабель піддається впливу вологи.

Якщо гуртожиток не передадуть у комунальну власність, мешканці погрожують перекривати вулиці. Вже за кілька днів Луцькрада прийняла будівлю у свою власність. Та наразі виникла потреба у створенні комітету з управління будинком. Згодом, коли люди отримають у власність житло, вони зможуть створити ОСББ.

Зрештою, депутати підтримали пропозицію створення будинкового комітету.

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Теги: Луцька міська рада, проблема, пікет
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