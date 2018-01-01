Закликають зробити подарунок дітям, у яких на війні загинув вітчим





Організатори



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Анастасія і Назар Петруки народилися в один день, і цього року двійнята святкуватимуть уже 8-мий свій День народження. Їх вітчим – захисник України Гіль Юрій Сергійович був мобілізований у лютому 2015 року, був старшим солдатом, номер обслуги 15-го окремого мотопіхотного батальйону, загинув 3 травня 2015 року, підірвавшись у БРДМ-2 на закладеному фугасі по дорозі біля с. Катеринівка Попаснянського р-ну Луганської обл. Дружина Любов Анатоліївна лишилася одна з чотирма дітьми на руках, найстаршим із яких на той час виповнилося лише 5 років.



Нині Анастасія та Назар ходять до 2-го класу місцевої школи. Хоч двійнята багато часу проводять разом, та все ж вподобання їх трохи відрізняються. Назару до вподоби такі шкільні предмети як математика, інформатика та фізкультура, Насті ж – українська література, інформатика та музика. Гуртків та якихось додаткових секцій у селі немає, тому власним розвитком дітки займаються самостійно вдома. Вони залюбки малюють, роблять браслети з резинок, займаються поробками у техніці квілінгу.



Настуся багато часу проводить за співами, їздить на додаткові заняття до районного центру. Співи та танці – це частина її самої, навіть удома, граючись, вона постійно співає. Окрім того, у дівчинки є ще одна, поки не здійснена мрія – навчитися грати на гітарі. Вона просто марить цим інструментом.



Незважаючи на те, що Назарчик та Настуня ще маленькі, у них вже є перші мрії стосовно майбутніх професій. Дівчинка хотіла б бути лікарем, аби всі люди були здорові. А хлопчик мріє про професію поліцейського, аби сприяти правопорядку в Україні.



Та поки що чи не основним захопленням Назара є виготовлення годівничок – це заняття не лише приємне, а й корисне, оскільки птахам у зимові холоди треба десь сховатися від вітру та поїсти. Любить хлопець кататися на велосипеді та рибалити, тільки й шукає нагоди, аби з кимось поїхати до річки.



Тварин дітки дуже люблять. Удома наші іменинники мають двох котиків, раніше ще тримали папугу на ім’я Гоша (та його не стало). А цього року, після того, як ходили колядувати та зібрали трохи грошей, вирішили купити морську свинку та папугу, навіть читали в енциклопедії, як правильно за ними доглядати, щоб тепер стати більш відповідальними.



У вільний від уроків та основних захоплень час, люблять діти переглядати мультфільми. Тут їхні смаки майже збігаються. «Ніндзяго», «Фінеас і Ферб», «Феї Вінкс» та «My Little Pony: дружба – це диво» дивляться разом з однаковою цікавістю. А ще залюбки переглядають новий український серіал «#Школа», а Настуся навіть не боїться дивитися такі дорослі та містичні передачі, як «Битва екстрасенсів». Із відомих співаків обоє симпатизують харизматичному Дзідзьо. Назар захоплюється грою Андрія Шевченка та хотів би бути на нього схожим, а Настуся – на Катю Осадчу. Дівчинка говорить, що у ведучої гарні капелюшки.



У домі Настя і Назар, на правах старших, виконують багато роботи. У порівнянні із минулим роком, вони вже стали набагато дорослішими. Самостійно прибирають у себе в кімнаті, складають свої речі та іграшки, уміють самі собі розігріти їсти та заварити чай, а молодших сестричок Владу та Дашу вже беруться навчати читанню та математиці. І мамі на кухні також допомагають: готують різноманітні салати та ліплять вареники.



За кордоном наші іменинники ще не були, та й в Україні подорожували лише в Карпати завдяки небайдужим людям. І підтримку родина отримує, в основному, також від волонтерів - наших співвітчизників та діаспори з-за кордону. До слова, найбільша потреба у родині на даний момент – це одяг для Настусі, бо дівчинка росте дуже швидко і мама не встигає купувати їй нові речі. Та й коштів не завжди вистачає, щоб забезпечити чотирьох дітей усім необхідним.



Настя і Назар дуже люблять читати різні книги, як художні, так і енциклопедії (минулого року їм подарували кілька на День народження). Не проти наші іменинники отримувати листи з привітаннями, бо ж тепер уже й самі зможуть їх прочитати (адресу для привітань можемо надати у приват). Особливе місце поміж інших книг займає енциклопедія про Україну. Діти знають напам’ять гімн нашої країни, прапор та герб не сплутають ні з яким іншим. Вони усвідомлюють, що у нас в країні йде війна, і що їх вітчим героїчно поклав своє життя задля миру та єдності в Україні, заради того, щоб агресор вийшов з нашої землі раз і назавжди. Тому щиро бережуть традиції українського народу, носять вишиванки та шанують свою матусю і неньку Україну.



Інформація про вітчима діток є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:



Інформація для благодійників: діткам невдовзі виповниться 8 років (06.02.2010). Ріст: Настя - 130; Назар – 128. Розмір взуття: Настя – 32; Назар – 32.



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.



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