На Одещині вандали влаштували гулянку в склепі. ФОТО





Про це повідомляє



На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду склепу поліцейські з’ясували, що зловмисники демонтували декілька бетонних стовпців та цеглин. Завдяки цьому вандали і проникли усередину місця поховання.



Як повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов, інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення «наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого».



Зараз розслідування триває. Встановлюються особи, які скоїли цей злочин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шабо, що на Одещині, вандали поглумилися над могилою, проникли до склепу та влаштували там «п'яну вечірку».Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду склепу поліцейські з’ясували, що зловмисники демонтували декілька бетонних стовпців та цеглин. Завдяки цьому вандали і проникли усередину місця поховання.Як повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції, інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення «наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого».Зараз розслідування триває. Встановлюються особи, які скоїли цей злочин.

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