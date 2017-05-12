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Просять впізнати злодіїв, які орудували у магазині на Волині

Просять впізнати злодіїв, які орудували у магазині на Волині
Встановити осіб, причетних до до крадіжки, просять власники магазину «Теплоцентр» у Рожищі.

Про це повідомляє Район. Рожище.

Із приміщення магазину «Теплоцентр» на вулиці Шевченка в Рожищі невідомі особи поцупили офісну техніку та гроші.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Власники просять допомогти у розшуку цих осіб.



«Якщо ви впізнали крадіїв чи володієте інформацією про їх можливе місцезнаходження, повідомте за адресою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93. Електронна пошта: [email protected], тел. 0685844011, факс (03368) 2-16-02, тел. (03368) 2-11-52, або 102», - йдеться у повідомленні.









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Теги: злодій, Волинь
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Коментарі 1
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Якість запису = швидкість в пошуку.
Зекономили на нормальних камерах, то тепер надійтеся на щасливий випадок що хтось впізнає.
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