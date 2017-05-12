Просять впізнати злодіїв, які орудували у магазині на Волині





Про це повідомляє



Із приміщення магазину «Теплоцентр» на вулиці Шевченка в Рожищі невідомі особи поцупили офісну техніку та гроші.



Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Власники просять допомогти у розшуку цих осіб.







«Якщо ви впізнали крадіїв чи володієте інформацією про їх можливе місцезнаходження, повідомте за адресою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93. Електронна пошта:



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановити осіб, причетних до до крадіжки, просять власники магазину «Теплоцентр» у Рожищі.Про це повідомляє Район. Рожище Із приміщення магазину «Теплоцентр» на вулиці Шевченка в Рожищі невідомі особи поцупили офісну техніку та гроші.Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Власники просять допомогти у розшуку цих осіб.«Якщо ви впізнали крадіїв чи володієте інформацією про їх можливе місцезнаходження, повідомте за адресою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93. Електронна пошта: [email protected] , тел. 0685844011, факс (03368) 2-16-02, тел. (03368) 2-11-52, або 102», - йдеться у повідомленні.

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