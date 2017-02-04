Пам'ять про життя Людини: пишуть книгу про Миколу Романюка
Сьогодні, 15:45
До 60 річниці від дня народження луцького міського голови Миколи Романюка, який 3 лютого 2017 року передчасно відійшов у вічність, у Луцьку видадуть книгу про його життя та діяльність.
Працює над книгою відомий волинскьй журналіст Петро Чечелюк разом із однодумцями.
«Без культури немає держави», - фраза, яка була візитною карткою у будь-якій розмові про життя і розвиток Луцька. Маю однодумців, колег, з якими ми активно працюємо над книгою про життя і діяльність того, кого вже рік немає між нами. Вона вийде до його 60-річчя з дня народження і називатиметься: «Селянський син, банкір, голова міста». В її основу ляжуть інтерв′ю, відомі виступи на форумах, спогади друзів і колег по роботі, нариси про життя, десятки цікавих фотографій. Книга стане пам’яттю про життя відомої в місті і області людини», - розповів Чечелюк.
ЧИТАТИ СПОГАДИ ПРО МИКОЛУ РОМАНЮКА
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Працює над книгою відомий волинскьй журналіст Петро Чечелюк разом із однодумцями.
«Без культури немає держави», - фраза, яка була візитною карткою у будь-якій розмові про життя і розвиток Луцька. Маю однодумців, колег, з якими ми активно працюємо над книгою про життя і діяльність того, кого вже рік немає між нами. Вона вийде до його 60-річчя з дня народження і називатиметься: «Селянський син, банкір, голова міста». В її основу ляжуть інтерв′ю, відомі виступи на форумах, спогади друзів і колег по роботі, нариси про життя, десятки цікавих фотографій. Книга стане пам’яттю про життя відомої в місті і області людини», - розповів Чечелюк.
ЧИТАТИ СПОГАДИ ПРО МИКОЛУ РОМАНЮКА
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